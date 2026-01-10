Κατέρρευσε οροφή καταστήματος σε εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν οροφή καταστήματος έπεσε την ώρα που στους διαδρόμους υπήρχε πλήθος κόσμου!

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, σε κατάστημα εστίασης εντός του εμπορικού κέντρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε μια γυναίκα 45 ετών στο κεφάλι και τον αυχένα. Όπως έγινε γνωστό, η ίδια έχει τις αισθήσεις της ενώ μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, εργαζόμενοι της εταιρείας σεκιούριτι τοποθέτησαν παραβάν προκειμένου να καλύψουν την τραυματία και να απομακρυνθεί ο κόσμος από το σημείο.

Σημειώνεται πως, την ώρα του συμβάντος ο χώρος του εστιατορίου ήταν γεμάτος κόσμο.

