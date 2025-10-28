Κίσσαμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 23χρονο δράστη

Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 51χρονου στην πλατεία του Έλους Κισσάμου Χανίων, κατά τη διάρκεια της γιορτής του κάστανου.

Ο εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία. Αναμένεται να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου.

Ο συνήγορός του, Γιώργος Φραντζεσκάκης ανέφερε τα εξής: “Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα. Του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία

Ζήτησε από την κυρία ανακρίτρια προθεσμία και έλαβε για το Σάββατο το πρωί, όπου θα απολογηθεί και θα εκθέσει τις απόψεις του ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας.

“Είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος”

“Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο ίδιος ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας. Ο ίδιος εξαρχής θέλησε να είναι συνεργάσιμος με τις αρχές, όντας μετανοημένος από την πρώτη στιγμή και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο και αυθορμήτως εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών αρχών και στα πλαίσια του αυτοφώρου, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί καν να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Παραδόθηκε και ο ίδιος αυθόρμητα και αυτοβούλως υπέδειξε στις αστυνομικές αρχές πού ακριβώς ήταν το όπλο, όπου πήγαν οι αστυνομικοί και το όπλο το βρήκαν όπως τους είχε υποδείξει.

Έχει πει κάποια πράγματα, αλλά σε πρώτη φάση, σεβόμενος ότι από την άλλη μεριά υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεκρός, θα προτιμούσε και ο ίδιος όλα αυτά τα οποία έχει να πει, να τα πει εκεί που προβλέπει ο νόμος.”

Το χρονικό της δολοφονίας

Ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε προηγηθεί μία έντονη λογομαχία μεταξύ του 52χρονου θύματος και του 23χρονου, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραβήξει ένα όπλο των 22χιλιοστών και να τον πυροβολήσει εξ επαφής στο στήθος τρεις φορές.

Ο περισσότερος κόσμος είχε φύγει εκείνη τη στιγμή από την πλατεία του χωριού. Όσοι είχαν μείνει όμως, έσπευσαν να τον βοηθήσουν και να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο και ήταν εκτός Υπηρεσίας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και των διασωστών του ΕΚΑΒ, κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, το θύμα κατέληξε, ενώ στο χωριό εκφράζονταν φόβοι ακόμη και για βεντέτα.

Οι δύο συγγενείς φέρονται να είχαν διαφορές, ενώ πριν από λίγες ημέρες ο 52χρονος φέρεται να είχε χαστουκίσει το θύμα ύστερα από έναν ακόμη τσακωμό που είχαν. Το ίδιο το θύμα ήταν παραβατικός και είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές για φασαρίες, τσακωμούς και ξυλοδαρμούς που ο ίδιος προκαλούσε.

