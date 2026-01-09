Καλαμάτα: Έκοψαν πίτα στην Φάος ΚοινΣΕπ - Θετικό το αποτύπωμα δράσεων για το 2025

Την πίτα της για τη νέα χρονιά έκοψε η Φάος ΚοινΣΕπ και με αυτή την αφορμή προχώρησε σε έναν γενικό απολογισμό δράσεων σύμφωνα με τον οποίο το συνολικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της έφθασε τις 241.949 ευρώ.

Μέσα από κοινωνικές, εκπαιδευτικές και συνεργατικές δράσεις, η Φάος λειτούργησε ως ένας ανοιχτός χώρος γνώσης, συμμετοχής και κοινωνικής καινοτομίας, δημιουργώντας αξία που ξεπερνά τα παραδοσιακά οικονομικά μεγέθη και επιστρέφει έμπρακτα στην κοινότητα. Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία Triple Capital Accounting (Κοινωνικό – Οικονομικό – Περιβαλλοντικό Κεφάλαιο), το συνολικό monetised αποτύπωμα της Φάος για το 2025 ανέρχεται σε 241.949 ευρώ.

Οι κοινωνικές δράσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η υποδοχή ψηφιακών νομάδων στην Καλαμάτα συνέβαλαν ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Η αξία που επέστρεψε στην τοπική κοινωνία ανήλθε σε 225.610 ευρώ, αποτυπώνοντας τη συμβολή της Φάος στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, τη δημιουργία ευκαιριών και την ενεργοποίηση της κοινότητας.

Θετικό ήταν και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπου μέσω της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών και του περιορισμού διεθνών μετακινήσεων, υπολογίστηκε ότι αποφεύχθηκαν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με την αξία του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος να ανέρχεται σε 16.339 ευρώ. Η Φάος εφαρμόζει οριζόντια περιβαλλοντικές πρακτικές, όπως: συμμετοχή σε Ενεργειακή Κοινότητα και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 100% ανακύκλωση και κομποστοποίηση, πλήρη κατάργηση πλαστικών μίας χρήσης στους χώρους δραστηριοποίησής της.