Καλαμάτα: Δεκάδες αγρότες με τρακτέρ στα δικαστήρια για συμπαράσταση σε δίκη (βίντεο-φωτογραφίες)

Είκοσι τρακτέρ από το μπλόκο του αυτοκινητόδρομου του “Μορέα” στη Θουρία και δεκάδες αγρότες και μέλη εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, για συμπαράσταση σε 12 αγρότες που δικάζονταν για παρακώλυση συγκοινωνιών σε συμβολικό αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου τον Φεβρουάριο του 2022, στο πλαίσιο και τότε πανελλαδικών κινητοποιήσεων.

Τελικά το Μονομελές Πλημμελειοδικείο ανέβαλε την υπόθεση για τις 24 Ιουνίου, προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας ο τότε διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας για να αναγνωρίσει αν στην κινητοποίηση του 2022 συμμετείχαν οι κατηγορούμενοι αγρότες.

Κατά της αναβολής τάχθηκε ο δικηγόρος των αγροτών Αντώνης Κατσάς, ο οποίος αρχικά υπέβαλε ένσταση αβασίμου της κατηγορίας, επισημαίνοντας ότι με τον νέο ποινικό νόμο για να είναι κατηγορούμενοι οι αγρότες θα έπρεπε να κατηγορούνται για παρακώλυση του μέσου της συγκοινωνίας, κάτι που δεν έχει γίνει.

Το δικαστήριο ουσιαστικά επιφυλάχθηκε να απαντήσει στην ένσταση, απέρριψε το αίτημα του κ. Κατσά να μη δοθεί αναβολή, αλλά να γίνει διακοπή και η δίκη να συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο κ. Κατσάς δήλωσε ότι οι κατηγορούμενοι δεν αμφισβητούν τη συμμετοχή τους στον αποκλεισμό του δρόμου και κάλεσε την πρόεδρο και την εισαγγελέα να αποδείξουν τη διάκριση των εξουσιών και πως η Δικαιοσύνη δεν παίζει κανένα παιχνίδι στο να υπηρετήσει την εκτελεστική εξουσία.

Αργότερα, σε δηλώσεις του, επισήμανε ότι η απόφαση για αναβολή είναι απόρροια της περιρρέουσας κατάστασης με τα μπλόκα των αγροτών.

Να επισημάνουμε ότι μεταξύ των 12 κατηγορούμενων είναι και ένα ζευγάρι που μένει στο Λεβίδι της Αρκαδίας και που την ημέρα του αποκλεισμού βρίσκονταν στον τόπο κατοικίας τους και δεν κινήθηκαν καθόλου στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα” προς και από την Καλαμάτα.



https://eleftheriaonline.gr/local/oikonomia/agrotika/item/348088-kalamata-dekades-agrotes-me-trakter-sta-dikastiria-gia-symparastasi-se-diki-fotografies#sigProIde3b871e723 View the embedded image gallery online at:

Γ.Σ.