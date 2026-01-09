Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη (Βίντεο)

Σε επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν οι οδηγοί ταξί, αρχής γενομένης από την Τρίτη 13 Ινουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews .

Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ λόγω, όπως είπε, «συσσωρευμένων προβλημάτων» και μιας διαχρονικής απαξίωσης του κλάδου. Ο κ. Λυμπερόπουλος υποστήριξε ότι από το 2019 είχε προειδοποιήσει πως η κυβερνητική πολιτική θα οδηγούσε σε υποβάθμιση της δημόσιας μεταφοράς με ταξί προς όφελος μεγάλων ιδιωτικών και εταιρικών σχημάτων.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι σήμερα οι επαγγελματίες του κλάδου αισθάνονται πως «οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο».

Ηλεκτρικά ταξί και κόστος λειτουργίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα, αμφισβητώντας τα επιχειρήματα περί χαμηλότερου κόστους. Όπως υποστήριξε, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει σημαντικά το κόστος ανά χιλιόμετρο για τον οδηγό ταξί, ενώ παράλληλα έθεσε ζήτημα ασφάλισης των ηλεκτρικών οχημάτων και υψηλού κόστους αντικατάστασης μπαταριών.

Ο κ. Λυμπερόπουλος επικαλέστηκε και πρόσφατες ευρωπαϊκές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι λόγω υποδομών, η υποχρεωτική μετάβαση στα οχήματα μηδενικών εκπομπών μετατίθεται χρονικά σε αρκετές χώρες, κάτι που – όπως είπε – θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και στην Ελλάδα.

Από την Τρίτη οι κινητοποιήσεις – πιθανή πανελλαδική διάσταση

Όπως ξεκαθάρισε, οι απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκινούν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και θα είναι επαναλαμβανόμενες 48ωρες. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί αναμένεται να συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει τη συμμετοχή της, δίνοντας ενδεχομένως πανελλαδικό χαρακτήρα στις κινητοποιήσεις.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ τόνισε ότι οι οδηγοί ταξί δεν κινητοποιούνται για συντεχνιακά αιτήματα, αλλά – όπως είπε – για τη διατήρηση της δουλειάς τους, την οποία χαρακτήρισε κοινωνική προσφορά στο πλαίσιο της δημόσιας μεταφοράς και με συγκεκριμένους κανόνες.