Στον δρόμο των κινητοποιήσεων οι Κρητικοί αγρότες

Κλιμακώνουν τον αγώνα τους οι αγρότες της Κρήτης, οι οποίοι προγραμματίζουν σήμερα κινητοποιήσεις και μπλόκα στον ΒΟΑΚ στη σκιά του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρώτη «δόση» των διαμαρτυριών ξεκινάει το μεσημέρι με τους αγρότες να ετοιμάζουν μπλόκα σε διάφορα σημεία του κεντρικό οδικού άξονα του νησιού.

Στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Ηράκλειο στο ύψος του ΚΤΕΟ επί του ΒΟΑΚ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και συμβολικό κλείσιμο του δρόμου, ενώ θα επιτραπεί η διέλευση μόνο σε οχήματα έκτακτης ανάγκης. Την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ θα πραγματοποιηθεί επίσης μπλόκο στον ΒΟΑΚ στο ύψος των Τσικαλαρίων. Οι αγρότες της Κρήτης διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων και προειδοποιούν πως οι κινητοποιήσεις τους θα έχουν μακρά διάρκεια.

