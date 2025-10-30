Πάρτι γενεθλίων για σκύλους, με τούρτες και μπουφέ για τους τετράποδους καλεσμένους

«Να ζήσεις Μπάρμπι, και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με μπόλικα μαλλιά...». Το γνωστό γενέθλιο τραγούδι, συνοδευόμενο από την αγγλική εκδοχή του (Happy Birthday) «πλημμυρίζει» τον χώρο και τα φλας πέφτουν βροχή.

Η εορτάζουσα και οι τετράποδοι καλεσμένοι της μοιάζουν να απολαμβάνουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα σε αυτό το διαφορετικό πάρτι γενεθλίων. Η Μπάρμπι, που έκλεισε τα τρία της χρόνια, είναι μια υπέροχη σκυλίτσα και οι άνθρωποι με τους οποίους ζει ήθελαν να της κάνουν ένα ξεχωριστό πάρτι με όλα τα απαραίτητα. Έψαξαν, λοιπόν, και βρήκαν τον κατάλληλο άνθρωπο για την περίσταση.

Ο Δημήτρης Ιωαννίδης, εξειδικευμένος φωτογράφος κατοικίδιων και ιδιοκτήτης φωτογραφικού στούντιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (στην περιοχή της Ρωμαϊκής Αγοράς), είναι ο πρώτος που διοργανώνει πάρτι γενεθλίων για σκύλους -αλλά και για άλλα κατοικίδια- είτε στο στούντιο είτε στο σπίτι -ακόμη και σε εξωτερικό χώρο. «Δημιούργησα το πρώτο πάρτι γενεθλίων για κατοικίδια γιατί πολύ απλά είναι και εκείνα μέλη της οικογένειάς μας -τα σκυλάκια μας, οι γάτες μας και όχι μόνο- και πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μαζί τους. Κάθε μέρα να είμαστε ευγνώμονες, που δίνουμε και παίρνουμε αγάπη. Όταν έχουν την τιμητική τους, αξίζουν ένα πάρτι, μια τούρτα και φυσικά τις φωτογραφικές λήψεις κι ένα ωραίο άλμπουμ», εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Ιωαννίδης.

Ο ίδιος σημειώνει ότι η ιδέα για τη δημιουργία της υπηρεσίας φωτογράφισης κατοικίδιων και στη συνέχεια των γενέθλιων πάρτι γεννήθηκε από προσωπική εμπειρία. Όταν έχασε τη Yuki, ένα αδεσποτάκι bull terrier, με το οποίο συμβίωσε για 16 ολόκληρα χρόνια, αισθάνθηκε ότι έφυγε ένα πολύτιμο κομμάτι από τη ζωή του και παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είναι άνθρωπος του χώρου δεν είχε αρκετές φωτογραφίες με το παρεάκι του, όπως λέει.

Τη Υυκι την είχε βρεί στο Αγγελοχώρι, στη Θεσσαλονίκη, ταλαιπωρημένη, χωρίς τρίχωμα, να τρέφεται με σκουπίδια. Την πήρε μαζί του, με σκοπό να βρει τον ιδιοκτήτη της, όμως δεν είχε αποτέλεσμα η αναζήτηση. Έτσι, αφού δεν εντόπισε κανένα ίχνος του, την κράτησε στο σπίτι του.

«Περάσαμε μαζί διακοπές, κάναμε εκδρομές, ήταν κομμάτι στην καθημερινότητά μου. Όταν την έχασα, ένιωσα ότι χάνω κάτι παραπάνω από έναν φίλο και ήθελα να διαφυλάξω τις αναμνήσεις μας- φωτογραφίες και βίντεο που είχαμε μαζί, αλλά πολλά από τα αρχεία είχαν χαθεί ή ήταν σε παλιά ή κατεστραμμένα κινητά. Τελικά, κατάφερα να μαζέψω εικόνες από φίλους και την πρώην σύντροφό μου. Εκεί ακριβώς γεννήθηκε η ιδέα να ασχοληθώ με τη φωτογράφιση κατοικίδιων - να απαθανατίζω μοναδικές στιγμές και για άλλους ανθρώπους σαν κι εμένα. Η φωτογράφιση ζώων μου άλλαξε όλη τη ζωή. Είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει ποτέ», σημειώνει.

Στο στούντιο του, κάθε φωτογράφιση γίνεται με υπομονή, αγάπη και γνώση. Γνωρίζοντας πια τις συνήθειες των σκύλων, βοηθά τους μικρούς ή και μεγαλόσωμους πρωταγωνιστές να ποζάρουν και πολλές φορές τα αποτελέσματα εκπλήσσουν ακόμα και τον ίδιο, με τις φωτογραφίες γενεθλίων να έχουν γίνει η μεγάλη του αδυναμία και να αποσπούν πολλές καρδούλες (likes) στα κοινωνικά δίκτυα.

«Το ιδανικό είναι να είναι παρόντες στην φωτογράφιση οι πιο κοντινοί άνθρωποι του ζώου. Ειδικά όταν συμμετέχουν παιδιά, τα σκυλάκια δίνουν τις καλύτερες πόζες τους. Συνιστώ, επίσης, να μην έχουν φάει πολύ πριν, για να μπορούμε να τα επιβραβεύουμε με λιχουδιές», εξηγεί ο κ. Ιωαννίδης.

Ο διοργανωτής γενεθλίων για κατοικίδια λέει πως κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και είναι φορές που δεν λείπουν τα απρόοπτα, όπως άλλωστε θα μπορούσε να συμβεί και στις φωτογραφήσεις ή τα γενέθλια των ανθρώπων. Άλλα σκυλάκια είναι πιο άνετα, άλλα θαρρείς γεννημένα για φωτογράφιση και πόζα.

«Θυμάμαι ένα σκυλάκι που χρειάστηκε πάνω από μία ώρα για να εγκλιματιστεί και δεν ήθελε καν να μπει στο στούντιο γιατί θεωρούσε ότι πάει σε γιατρό για εμβόλιο, ενώ αντίθετα μια άλλη σκυλίτσα δεν ήθελε να τελειώσει η φωτογράφιση και με κυνηγούσε και για άλλα καρέ!», περιγράφει.

Ο κ. Ιωαννίδης έχει ήδη διοργανώσει αρκετά πάρτι μέχρι σήμερα και, όπως εξηγεί, οι εορτάζοντες/ουσες μπορούν να έχουν καλεσμένους -άλλα σκυλάκια με τους συνοδούς τους- ενώ το πάρτι περιλαμβάνει πλήρες μενού. «Συνεργάζομαι με την Ειρήνη Ιγνατιάδου, που φτιάχνει υπέροχες τούρτες και cupcakes με ειδικές συνταγές για σκυλιά, και με την Κάρλα Γιαντσίδη, που έχει μια πολύ όμορφη σειρά ρούχων για σκυλάκια, προσθέτοντας χρώμα και στυλ στις φωτογραφίσεις», σημειώνει.

