Παρέμβαση Μάκαρη για το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της παράταξης « Η περιφερειακή παράταξη "Πρώτα η Πελοπόννησος" κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου το ακόλουθο ψήφισμα με θέμα:

“Όχι στη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ και των τραπεζών στην Πελοπόννησο – Διατήρηση όλων των καταστημάτων που εξυπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες”.

Με το ψήφισμα αυτό, η παράταξη ζητά να ανασταλούν άμεσα οι αποφάσεις που οδηγούν στο κλείσιμο καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίες πλήττουν δεκαοχτώ (18) τοπικές κοινωνίες σε αγροτικές, ορεινές και τουριστικές περιοχές της Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό προβλέπεται το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ στη Θουρία, το Πεταλίδι, την Κορώνη και τον Μελιγαλά (Μεσσηνία), καθώς και στη Δημητσάνα, το Άστρος, το Λεβίδι (Αρκαδία), το Κιάτο, το Λουτράκι, το Βραχάτι, τους Αγίους Θεοδώρους και το Σοφικό (Κορινθία), την Αρχαία Επίδαυρο και το Λυγουριό (Αργολίδα), τη Σκάλα, τη Μονεμβασιά και την Αρεόπολη (Λακωνία).

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες για παύση λειτουργίας/συγχώνευση υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας στο Άστρος Αρκαδίας, την Κορώνη Μεσσηνίας και τη Νεάπολη Λακωνίας.

Η παράταξη επισημαίνει ότι τέτοιες αποφάσεις οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε περαιτέρω απομόνωση και μαρασμό των τοπικών κοινωνιών. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να καλύψουν βασικές ανάγκες και να εξασφαλίσουν στοιχειώδεις υπηρεσίες, που σε ένα σύγχρονο κράτος θα έπρεπε να είναι αυτονόητες και εύκολα προσβάσιμες. Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, οι αγρότες και οι μικροεπαγγελματίες θα πληγούν περισσότερο, καθώς βλέπουν να αποδυναμώνονται οι δομές που στηρίζουν την καθημερινότητά τους και να επιτείνεται το αίσθημα εγκατάλειψης από την Πολιτεία.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου καλείται να αποφασίσει τα κάτωθι: