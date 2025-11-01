Τι λένε τα ζώδια σήμερα (1/11)

Κριός

Η Σελήνη στον 12ο οίκο σου από το ζώδιο των Ιχθύων, ενεργοποιεί παρασκηνιακές κινήσεις, κρυμμένα συναισθήματα και σε φέρνει αντιμέτωπο/η με φοβίες, τύψεις, ενοχές, διλήμματα και ανασφάλειες. Προκειμένου να επεξεργαστείς όλα τα παραπάνω, θα έχεις τάση να μείνεις μακριά από τον κόσμο, να στραφείς στον εαυτό σου και στα βαθύτερα συναισθήματά σου, ειδικά αν εκκρεμούν θέματα από το παρελθόν. Θα είσαι αρκετά ευαίσθητος/η, γι’ αυτό αν βρεθείς με κόσμο, προτίμησε την παρέα ανθρώπων που είναι αισιόδοξοι.

Ταύρος

Με την Σελήνη να βρίσκεται στους Ιχθύες στον 11ο οίκο σου, θα στρέψεις την προσοχή σου σε συλλογικές προσπάθειες, σε πολιτικές ή κοινωνικές δραστηριότητες, τις οποίες θα αγγίξεις με ευαισθησία. Είναι καλή ημέρα για να προωθήσεις σχέδια και στόχους που έχεις για το μέλλον και μάλιστα με την υποστήριξη ισχυρών και σημαντικών ανθρώπων του κοινωνικού και φιλικού σου περίγυρου. Κάποιοι φίλοι/ες αποδεικνύονται σωτήριοι/ες, ενστερνίζονται τις απόψεις σου και η ημέρα κυλά με έντονη δραστηριότητα και κοινωνικότητα.

Δίδυμοι

Με την Σελήνη να βρίσκεται στους Ιχθύς και στον 10ο οίκο σου, τονίζονται τα επαγγελματικά σου και το ενδιαφέρον σου πέφτει ολοκληρωτικά εκεί. Θα πρέπει να είσαι προσεκτικός/ή ως προς την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω, να προσέχεις τη συμπεριφορά και στάση σου οι οποίες επιβάλλεται να είναι ανάλογες με εκείνων των ανθρώπων που συναλλάσσεσαι, ώστε να μην παρεξηγηθείς και εκτεθείς. Κάποια κοινωνικά ζητήματα φαίνεται να σε απασχολούν έντονα με αποτέλεσμα να παίρνεις ενεργό μέρος προκειμένου να βοηθήσεις.

Καρκίνος

Με την Σελήνη να έχει περάσει στους Ιχθύς στον 9ο οίκο σου, θα έχεις αρκετά ευχάριστη ημέρα, ενέργεια και διάθεση να ξεφύγεις από τις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Ακόμη και αν δεν μπορείς να αποφύγεις την ρουτίνα σου, θα αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις με αισιοδοξία. Γενικότερα, θα έχεις ροπή προς το διάβασμα, την επικοινωνία και θα είσαι κοινωνικός/ή, με ευχάριστη και αισιόδοξη διάθεση. Αν δραστηριοποιείσαι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεταφοράς θα είσαι ιδιαίτερα ενεργός/ή.

Λέων

Με την Σελήνη να βρίσκεται στο ζώδιο των Ιχθύων και στον 8ο οίκο σου θα έχεις μελαγχολική διάθεση, θα διακατέχεσαι από διάφορες φοβίες και εμμονές. Θα αποφύγεις να μιλήσεις για τις σκέψεις σου και τα πραγματικά σου συναισθήματα, κυρίως γιατί και εσύ ο/η ίδιος/α τα επεξεργάζεσαι. Θα έχεις την τάση να ψυχολογείς εύκολα τους/ις άλλους/ες, έντονες διαισθήσεις γενικότερα και κυρίως για οικονομικά και συναισθηματικά θέματα. Θα έχεις ανασφάλεια και ενδέχεται να εκδηλώσεις συμπεριφορές ζήλιας και κτητικότητας.

Παρθένος

Με την Σελήνη να βρίσκεται στους Ιχθύς στον 7ο οίκο σου, θα έχεις την ανάγκη να νιώσεις αποδεκτός/ή από τον κοινωνικό σου περίγυρο και κυρίως από τον/ην σύντροφό σου, με αποτέλεσμα να είσαι υποχωρητικός/ή, συζητήσιμος/η και διαλλακτικός/ή. Οτιδήποτε παρουσιαστεί θα έχεις την ευελιξία να το διαχειριστείς ψύχραιμα, ωστόσο, καλό είναι να μην προσκολληθείς σε μεγάλο βαθμό από τους/ις άλλους/ες, γιατί η διάθεσή σου θα μεταβάλλεται ανάλογα με τα κέφια τους. Γενικότερα, διαθέσεις και κέφια εναρμονίζονται με των άλλων.

Ζυγός

Με την Σελήνη να βρίσκεται στο ζώδιο των Ιχθύων στον 6ο οίκο σου, θα είσαι δραστήριος/α στις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Θα ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα, ενδεχομένως να αναλάβεις περισσότερες υποχρεώσεις στον εργασιακό χώρο. Θα είσαι σχολαστικός/ή με την τάξη και την καθαριότητα, εξυπηρετικός/ή όπου μπορείς να βοηθήσεις, αλλά παράλληλα ανικανοποίητος/η, αφού το άγχος και η μιζέρια θα σε τρώνε. Φρόντισε να απαλλαγείς από το στρες κάνοντας κάποια άσκηση και δώσε προσοχή στην διατροφή σου.

Σκορπιός

Με την Σελήνη να βρίσκεται στο ζώδιο των ιχθύων και στον 5ο οίκο σου, το κύριο μέλημα της ημέρας θα είναι να εκφράσεις τις ανάγκες, τις επιθυμίες σου, να διασκεδάσεις και να εκφραστείς μέσα από τα φλερτ και τον έρωτα. Θα έχεις την τάση να ασχοληθείς με διάφορα χόμπι και οτιδήποτε δημιουργικό και αν υπάρχουν παιδιά θα αφιερώσεις αρκετό από τον χρόνο σου για να καλύψεις τις ανάγκες τους. Θα έχεις χαρούμενη διάθεση, εγωκεντρικές ωστόσο διαθέσεις, ενώ γενικότερα θα αφυπνιστούν τα καλά σου ένστικτα.

Τοξότης

Με την Σελήνη να περνά στο ζώδιο της Παρθένου στον 4ο οίκο σου, θα νιώσεις την ανάγκη να βρεθείς μόνο με δικούς σου ανθρώπους και να κλειστείς στο σπίτι σου. Θα είσαι συναισθηματικά φορτισμένος/η, ευάλωτος/η και μόνο όποιοι/ες μπορούν να σε κατανοήσουν, θα μπορέσουν να καταλάβουν την ψυχολογική σου κατάσταση. Θα έχεις ανάγκη από φροντίδα ή το αντίθετο, θα θελήσεις να φροντίσεις την οικογένειά σου μόνο που ενδέχεται να το παρακάνεις και να φανείς υπερπροστατευτικός/ή και παράλληλα εξαρτημένος/η από τις διαθέσεις τους.

Αιγόκερως

Με την Σελήνη να έχει περάσει στο ζώδιο των Ιχθύων στον 3ο οίκο σου, θα έχεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις με τον έξω κόσμο και θα μιλάς ασταμάτητα. Δεν αποκλείεται στα πλαίσια της εργασίας σου, να χρειαστεί να μετακινηθείς, κάτι που μάλλον θα σου αρέσει αφού θα έχεις τάση να μην μπορείς να σταθείς σε ένα μέρος. Θα έχεις ευμετάβλητη διάθεση, θα είσαι ευέλικτος/η και προσαρμοστικός/ή στις καταστάσεις και θα ελίσσεσαι αρκετά ικανοποιητικά προκειμένου να τακτοποιήσεις τις δουλειές σου.

Υδροχόος

Με την Σελήνη να έχει περάσει στο ζώδιο των Ιχθύων στον 2ο οίκο σου θα υπάρξει αστάθεια στην ψυχολογία και τα συναισθήματά σου, ίσως γιατί έχεις να διεκπεραιώσεις πολλές οφειλές που θα χαλάσουν την διάθεσή σου. Ωστόσο περισσότερο θα είναι οι φόβοι παρά οι οφειλές σου. Θα είσαι σχολαστικός/ή σε οικονομικές διαπραγματεύσεις και θα θελήσεις να βάλεις σε τάξη τα οικονομικά σου. Στον αισθηματικό τομέα μπορεί να γίνεις κτητικός/ή και να προσπαθήσεις να περιορίσεις τις ελευθερίες του/ης αγαπημένου/ης σου.

Ιχθύες

Με την Σελήνη να βρίσκεται στο δικό σου ζώδιο και στον 1ο οίκο σου, η εσωστρέφεια των προηγούμενων ημερών είναι σαν μην υπήρξε. Η διάθεσή σου αλλάζει, θέλεις να εκφραστείς και να προβάλλεις την προσωπικότητα, τις επιθυμίες και τις ανάγκες σου. Θα είσαι αρκετά εγωκεντρικός/ή και θα θέλεις τα φώτα και τα βλέμματα στραμμένα επάνω σου, αγνοώντας τις ανάγκες των υπολοίπων. Είναι πολύ πιθανό να έρθεις σε σύγκρουση με τον/ην αγαπημένο/η σου αλλά και με όποιον/α αδιαφορήσει για τις επιθυμίες σου.