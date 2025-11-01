Καλαμάτα: Καθαρισμός παραλίας με συμμετοχή μαθητών

Βιωματική δράση καθαρισμού παραλίας οργάνωσε χθες το πρωί στο ύψος της Ανάστασης, ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με το Europe Direct Πελοποννήσoυ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας EU Beach Clean Up.

Στη δράση συμμετείχαν 33 μαθητές από το 1ο Λύκειο – είναι ένα από τα δύο σχολεία της Καλαμάτας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου” -, το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο και τρία μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου, η Βίκυ Ιγγλέζου - επικεφαλής του Europe Direct Πελοποννήσου, ο Νίκος Γιαννακόπουλος - προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου και ο Νάσος Μάκιος, μέλος της Ομάδας Mission του Δήμου Καλαμάτας και πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.

Από τη δράση συγκεντρώθηκαν 15 κιλά από διάφορα είδη απορριμμάτων (πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, χαρτί) και 2 κιλά αποτσίγαρα που αντιστοιχούν περίπου σε 8.000 τεμάχια. Η δράση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και ο Δήμος δεσμεύεται να προωθεί ανάλογες δράσεις στο μέλλον.