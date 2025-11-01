Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στα Βορίζια της Κρήτης

Δύο άτομα , ένας άντρας και μια γυναίκα, έχασαν την ζωή τους ενώ τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν, ανάμεσα τους και ένα παιδί, σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Βορίζια του δήμου Φαιστού.

Συγκεκριμένα ο διοικητής του Βενιζελείου νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, επιβεβαίωσε ότι έφτασε στο νοσοκομείο νεκρός ένας 35χρονος, ενώ στο νοσοκομείο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Επίσης μια γυναίκα μεταφέρθηκε νεκρή, από τον τόπο της συμπλοκής, στο ΠΑΓΝΗ. Στο νοσοκομείο επίσης μεταφέρονται και αρκετοί τραυματίες.

Στα Βορίζια έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές άγνωστα άτομα μετέβησαν σήμερα στο χωριό και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως σκορπώντας τρόμο. Η επίθεση φέρεται να είναι αντίποινα στην έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή μετά από τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ στην ίδια περιοχή εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε υπό κατασκευή οικία της περιοχής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί. Σήμερα στον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ