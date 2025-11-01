Μεσσήνη: Δήθεν υπάλληλοι της ΔΕΗ εξαπάτησαν ηλικιωμένους – Πήραν χρήματα και χρυσαφικά

Ανάστατη είναι η περιοχή της Μεσσήνης από δύο περιπτώσεις απατών που σημειώθηκαν εις βάρος ηλικιωμένων ατόμων τις τελευταίες ημέρες.

Οπως αναφέρει στην “Ε” η Δήμητρα Αλεβίζου που διατηρεί με τον σύζυγο της μηχανουργείο κοντά στο δημαρχείο Μεσσήνης, το πρώτο συμβάν έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι όταν είδαν ένα ύποπτο αυτοκίνητο να κάνει βόλτες στην περιοχή.

Λίγες ώρες αργότερα δύο Ρομά φορώντας ιατρικές μάσκες και κουκούλες, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ έπεισαν έναν 90χρονο να βάλει σε μια λεκάνη ότι χρήματα και χρυσαφικά είχε στο σπίτι του, γιατί λόγω κάποιας διαρροής υπήρχε κίνδυνος για φωτιά στο διαμέρισμα!

Ο ηλικιωμένος πίστεψε το… παραμύθι που του είπαν και κατέβασε στην αυλή του σπιτιού του μια λεκάνη με 900 ευρώ και διάφορα χρυσαφικά, με τους δύο δράστες να παίρνουν την λεκάνη και να γίνονται… καπνός.

Οπως μας ανέφερε η κ. Αλεβίζου την ίδια ημέρα καταγγέλθηκε το περιστατικό στο Α.Τ. Μεσσήνης και παράλληλα έδωσαν στους αστυνομικούς τόσο την πινακίδα όσο και τη μάρκα του αυτοκινήτου με τους δύο Ρομά, αλλά και το καταγραφικό από την κάμερα της επιχείρησης τους που φαίνονται οι δύο δράστες.

Δεν πέρασαν παρά πέντε ημέρες και τα ίδια άτομα με το ίδιο αυτοκίνητο “χτύπησαν” και πάλι στη Μεσσήνη, κοντά στο σπίτι του 90χρονου.

Προσποιούμενοι ξανά τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και λέγοντας τα ίδια… παραμύθια έπεισαν το απόγευμα της Τρίτης μια ηλικιωμένη να τους δώσει μέσα σε μία λεκάνη το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ και διάφορα χρυσαφικά!

Το περιστατικό αυτό καταγγέλθηκε χθες το πρωί στο Α.Τ. Μεσσήνης.

Η κ. Αλεβίζου μιλά για αδράνεια της αστυνομίας, αναφέροντας πως δεν ενήργησε άμεσα ώστε να συλλάβει τους δράστες παρότι τους είχαν δώσει σημαντικά στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Ετσι οι θρασύτατοι ληστές πραγματοποίησαν και δεύτερη κλοπή – απάτη στην ίδια περιοχή, χρησιμοποιώντας το ίδιο αυτοκίνητο!

Κ.Ηλ.