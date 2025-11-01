Διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: Πάνω από 100 κενά εκπαιδευτικών στη Μεσσηνία

Οι εκπαιδευτικοί διαμαρτυρήθηκαν πως “παρά το γεγονός ότι έγιναν ήδη δύο φάσεις πρόσληψης αναπληρωτών, τα κενά και οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν πολλές χιλιάδες σε όλη τη χώρα και παραπάνω από 100 στη Μεσσηνία”.

Σε ανακοίνωση του Συλλόγου επισημαίνεται ότι “ουσιαστικά η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας επιδίδεται με κυνισμό σε ένα πρωτοφανές πετσόκομμα των προσλήψεων σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, αλλά και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών με αποκλειστικό κριτήριο το πόσο λιγότερα χρήματα θα τους στοιχίσει η φετινή σχολική χρονιά! Ταυτόχρονα αντιεκπαιδευτικές εγκύκλιοι οδήγησαν στη συγκρότηση λιγότερων τμημάτων στην Α’ τάξη και σε μετακινήσεις μαθητών, στη διάλυση του Ολοήμερου με «προτεραιοποίηση» εγγραφής και πιέσεις για απομάκρυνση παιδιών στο μέσον της χρονιάς, στην υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και περικοπές στην Παράλληλη Στήριξη”.

Οι εκπαιδευτικοί της Μεσσηνίας καταγγέλλουν “ξανά αυτούς που αφήνουν τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, στοιβάζουν τα παιδιά σαν σαρδέλες και ροκανίζουν διαρκώς τάξεις κι εκπαιδευτικές δομές, για το όργιο καταστολής στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Α’ Αθήνας που παράταξαν πάνοπλες διμοιρίες δυνάμεων καταστολής και χτύπησαν με χημικά μικρά παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. Από την αρχή της χρονιάς δεν έχουμε σταματήσει να φωνάζουμε ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να υλοποιήσουν την μιζέρια που βαφτίζουν «εκπαιδευτική πολιτική»! Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, ακόμα πιο δυναμικά, ακόμα πιο αποφασιστικά, ακόμα πιο μαζικά, μαζί με τους γονείς, όλους τους εργαζόμενους μέχρι τη νίκη”.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας απαιτεί: “Άμεση κάλυψη των κενών και των ελλείψεων εκπαιδευτικών παντού με μαζικούς διορισμούς μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και προσλήψεις αναπληρωτών (άμεση διενέργεια γ΄ φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών), ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των σχολείων. Εδώ και τώρα να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν όλα τα ολοήμερα τμήματα των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων και να αποσυρθεί η απαράδεκτη εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας της 13 - 9 - 2025 που διώχνει παιδιά από τα Ολοήμερα. Να προσληφθούν άμεσα οι εκπαιδευτικοί που απαιτούνται για τις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής και της Παράλληλης Στήριξης, καθώς και οι Σχολικοί Νοσηλευτές. Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, με στόχο να φτάσουμε σε τμήματα 15 παιδιών”.