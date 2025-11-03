Εκτέλεση Λάλα: Ο 42χρονος δέχτηκε ένα τηλεφώνημα και βγήκε στο μπαλκόνι όπου τον πυροβόλησαν (βίντεο)

Μία κλήση που δέχτηκε στο τηλέφωνό του είναι αυτό που έκανε τον Γιάννη Λάλα να βγει στο μπαλκόνι.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στις Αρχές η φίλη του που ήταν μαζί του στο σαλέ, ξαφνικά δέχτηκε μία κλήση στο τηλέφωνο και είτε γιατί δεν ήθελε να ακούσει άλλος τι έλεγε είτε γιατί του ζητήθηκε, βγήκε έξω στο μπαλκόνι.

Οι δύο εκτελεστές είχαν πάρει ήδη θέση και του είχαν στήσει καρτέρι. Μόλις τον είδαν κυριολεκτικά τον “γάζωσαν”, πυροβολώντας τον με ένα καλάσνικοφ και ένα 9αρι πιστόλι, στα άκρα, στο στήθος και την κοιλιακή χώρα, σωριάζοντάς τον νεκρό.

Από τις Αρχές εκτιμάται πως σίγουρα υπήρχε και υποστηρικτική ομάδα που εξασφάλισε την διαφυγή τους. Το SUV μάρκας Nissan που χρησιμοποίησαν ήταν κλεμμένο από την Ηλιούπολη και μετά την δολοφονία το παράτησαν 5 λεπτά από το σημείο και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Το αυτόματο και δύο πιστόλια βρέθηκαν καμένα και αυτά μέσα στο κουφάρι του αυτοκινήτου, παρόλα αυτά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια μήπως καταστεί η δυνατή η εξαγωγή τυχόν κρίσιμων στοιχείων.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στέκονται ιδιαίτερα στην άρτια οργάνωση των δραστών που παραπέμπει και σε πιθανή εσωτερική πληροφόρηση, αλλά και σε παγίδα που του στήθηκε αφού φαίνεται να γνώριζαν ότι μαζί του δεν είχε σωματοφύλακες.

Ο ίδιος εκτός του ότι μαζί με τον αδελφό του είχε κατηγορηθεί και αθωωθεί για τον φόνο του δημοσιογράφου Γ. Καραιβάζ και ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με την ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της “Greek Mafia” για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Ως άμεσος συνεργάτης της Ρωσόφωνης Μαφίας, όσο ήταν στις Φυλακές, τα έβαλε με τον ανταγωνισμό και μάλιστα είχε προχωρήσει στον ξυλοδαρμό ηγετικού στελέχου της «Greek Mafia» και εγκλείστου, μέσα στις Φυλακές κατ’ εντολή του Έντικ, διαλέγοντας έτσι όχι μόνο «στρατόπεδο» αλλά και ανοίγοντας προηγούμενα με την «Greek Mafia», ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν την εμπλοκή του και σε κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος των αντιπάλων.

Τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, με τους εκτελεστές να τον καταδιώκουν έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, όπου τότε είχε γλιτώσει χάρη στην θωρακισμένη Mercedes του, παρά τον καταιγισμό πυρών που είχε δεχτεί.

