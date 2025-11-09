Στο ρυθμό του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου η Αθήνα - Πρώτος στο Καλλιμάρμαρο ο Π. Καραΐσκος (βίντεο)

Παναγιώτης Καραΐσκος και Σταματίνα Νούλα ήταν ο νικητής και η νικήτρια στους άνδρες και στις γυναίκες αντίστοιχα, στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, που δίνει τον παλμό ενός διημέρου γεμάτου ενέργεια, έντονο συναγωνισμό και υψηλές επιδόσεις.

Η Αθήνα γέμισε και πάλι με το πάθος και το χρώμα των 72.000 συμμετεχόντων συνολικά σε όλες τις διαδρομές του διημέρου. Στους δρόμους της Αθήνας ισχύουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς. Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20.08.

Ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος κυριάρχησε στην αυθεντική διαδρομή και τερμάτισε με μεγάλη διαφορά από τους συναθλητές του, κατακτώντας την κορυφή για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Δεύτερος έκοψε το νήμα ο Κώστας Σταμούλης, με χρόνο 2:23.23, τρίτος ο Ούγγρος Λάζλο Τανάι σε 02:23:51 και τέταρτος ο Xαράλαμπος Πιτσώλης σε 02:24:02.

Η Ματίνα Νούλα είναι η φετινή νικήτρια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας στις γυναίκες τερματίζοντας σε 02:39:27. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Παναγιώτα Βλαχάκη σε 2:49:31, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η Ουρανία Ρεμπούλη σε 2:52:07.

