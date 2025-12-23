Παράσταση Καραγκιόζη για φιλανθρωπικό σκοπό

Η εκδήλωση, που έγινε σε συνεργασία με το Θέατρο Σκιών του Τάσου Τσώνη, αποτέλεσε μια ξεχωριστή δράση πολιτισμού και προσφοράς, φέρνοντας κοντά τον αθλητισμό, την παράδοση και την κοινωνική ευαισθησία. Τα παιδιά και οι οικογένειες που παραβρέθηκαν απόλαυσαν μια παράσταση γεμάτη γέλιο, φαντασία και όμορφα συναισθήματα, σε ένα ζεστό και γιορτινό κλίμα. Η παράσταση «Ο Καραγκιόζης μπασκετμπολίστας» μετέφερε με απλό και διασκεδαστικό τρόπο σημαντικά μηνύματα και αξίες, αναδεικνύοντας τη χαρά του παιχνιδιού, τη σημασία της προσπάθειας, την αξία της ομαδικότητας και την αισιοδοξία απέναντι στις δυσκολίες. Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης διατέθηκε για την ενίσχυση του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», ενισχύοντας έτσι τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της δράσης.