Τα τρακτέρ μπήκαν ξανά στην Καλαμάτα - Παραμένουν στο μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου (βίντεο-φωτογραγίες)

Αγρότες με τρακτέρ από το μπλόκο του αυτοκινητόδρομο του "Μορέα", στη Θουρία, “επισκέφθηκαν” απόψε την Καλαμάτα, με πέρασμα και ολιγόλεπτη παραμονή στην κεντρική πλατεία, σε μία συμβολική κίνηση με μηνύματα για συνέχιση του αγώνα και του μπλόκου και για περαιτέρω στήριξη κι έκφραση ευχαριστιών για τη μέχρι τώρα συμπαράσταση.

Αγρότες που μίλησαν απευθυνόμενοι και στον κόσμο της Καλαμάτας, τόνισαν ότι συνεχίζουν τον αγώνα τους και θα παραμείνουν στο μπλόκο όχι μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά και την Πρωτοχρονιά και για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να δικαιωθούν.

Ευχαρίστησαν τον κόσμο για τη μέχρι τώρα στήριξη και τόνισαν “σας θέλουμε όλους, θέλουμε και άλλη στήριξη. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμπορευτούν μαζί μας, να έρθουν στο μπλόκο. Δεν κλείνουμε εμείς τους δρόμους”.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών από το μπλόκο σημείωσαν ότι “παλεύουμε για τα αιτήματά μας, που είναι αιτήματα όλων. Δεν σταματάμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε δυναμικά. Δεν δεχόμαστε ότι δεν μπορούν να δώσουν λύσεις”.

Τη συμπαράστασή του στους αγρότες εξέφρασε κι εκπρόσωπος των ψαράδων, επισημαίνοντας ότι και αυτοί έχουν σοβαρά προβλήματα.

Αγρότες μοίρασαν μπουκαλάκια με λάδι σε πολίτες, ενώ αποχωρώντας από την Αριστομένους και την κεντρική πλατεία, τα τρακτέρ με τους αγρότες με τις εκκωφαντικές κόρνες τους κινήθηκαν στην οδό Φαρών, προς την Παραλία, σε μια κίνηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης περισσότερων πολιτών.



https://eleftheriaonline.gr/local/oikonomia/agrotika/item/347501-ta-trakter-bikan-ksana-stin-kalamata-paramenoun-sto-bloko-tou-aftokinitodromou-vinteo-fotogragies#sigProId0ae6e79494 View the embedded image gallery online at:

Γ.Σ.