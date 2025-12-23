Σύλλογος Γυναικών του πρώην Δήμου Ανδανίας: Χριστουγεννιάτικη δράση προσφοράς

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, διανεμήθηκαν είδη πρώτης ανάγκης σε οικογένειες της περιοχής, προσφέροντας ανακούφιση και ελπίδα σε όσους έχουν ανάγκη από ουσιαστική υποστήριξη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα παιδιά, με τα χαμόγελά τους και τις ζεστές αγκαλιές να αποτελούν την πιο συγκινητική ανταμοιβή για τα μέλη του Συλλόγου.