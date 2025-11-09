Γλυφάδα: Πέθανε η 70χρονη που είχε δεχτεί επίθεση με πέτρα από 38χρονο

Έχασε τη μάχη για τη ζωή, έπειτα από 18 ημέρες νοσηλείας, η 70χρονη γυναίκα που είχε δεχτεί άγρια επίθεση με πέτρα από 38χρονο στη Γλυφάδα, στις 24 Οκτωβρίου.

Η 70χρονη νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση από τη μέρα που βρέθηκε αιμόφυρτη στο δρόμο, έπειτα από τη βίαιη επίθεση που δέχτηκε. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά της.

Η 70χρονη είχε δεχτεί απρόκλητη επίθεση από έναν 38χρονο Έλληνα επί της οδού Διαδόχου Παύλου, στην 2η Μαρίνα Γλυφάδας, ο οποίος της πέταξε πέτρα στο κεφάλι, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί όταν ο 38χρονος, χωρίς καμία πρόκληση, άρπαξε μια πέτρα και επιτέθηκε με μανία στην ανυποψίαστη γυναίκα, χτυπώντας την πισώπλατα μέχρι που εκείνη έχασε τις αισθήσεις της. Ο δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη για πρόκληση βαριάς και επικίνδυνης σωματικής βλάβης και αφού πέρασε από Εισαγγελέα και Ανακριτή αποφασίστηκε η προφυλάκισή του στις Φυλακές Κορυδαλλού και δόθηκε εντολή για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και είχε αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.

