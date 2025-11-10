Επελαύνει η κακοκαιρία και στην Αττική - Προβλήματα σε Βόνιτσα, Αρκαδία, Πρέβεζα, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ την περασμένη Παρασκευή (7/11) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Αύριο

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Προβλήματα σε Βόνιτσα και Αρκαδία

Προβλήματα από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου προκλήθηκαν σε Αιτωλοακαρνανία και Αρκαδία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας πλημμύρισαν υπόγεια και δρόμοι, με αποτέλεσμα να γίνουν περίπου 10 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, λόγω των καιρικών φαινομένων.

Στο μεταξύ, λόγω πάλι της έντονης βροχόπτωσης σε περιοχές της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έκλεισε για λίγη ώρα ο αυτοκινητόδρομος στο ύψος της περιοχής, Παραδείσια, της Αρκαδίας, μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα και πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Επίσης, με απόφαση του δήμου Μεγαλόπολης της Αρκαδίας θα παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.

Τρίπολη: Προβλήματα στην Μεγαλόπολη προκάλεσε η κακοκαιρία - Τι αναφέρει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Μιχόπουλος

Προβλήματα στην Μεγαλόπολη προκάλεσε η πολύωρη, έντονη βροχόπτωση που έπληξε σήμερα την περιοχή, ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Μιχόπουλος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, «λόγω της βροχόπτωσης έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα στην πόλη της Μεγαλόπολης, ενώ έχουμε ζημιές και στο οδικό δίκτυο».

Ακόμη, όπως τόνισε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, «αποφασίσαμε να κλείσουμε τα σχολεία, διότι υπήρχε κίνδυνος με την μεταφορά των μαθητών, ενώ όταν έφθασαν μαθητές έξω από σχολεία, καταφέραμε, μαζί με την Πυροσβεστική, να μην προκληθεί κάποιο απρόοπτο με τα παιδιά».

Όπως πρόσθεσε, ο Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, «προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, αφού συνεργεία του Δήμου, αλλά και ιδιωτών, καθαρίζουν τους δρόμους της Μεγαλόπολης από τα φερτά υλικά, ενώ η Πυροσβεστική αντλεί ύδατα από πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα».

Παράλληλα, ο δήμαρχος είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «η βροχόπτωση ήταν πολύωρη και έντονη και μπορώ να πω ότι είμαστε τυχεροί που προλάβαμε καταστάσεις και γεγονότα, ώστε να μην έχουμε τα χειρότερα».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε ότι «δεν έχουμε καταγράψει ακόμη ζημιές σε γειτονικές κοινότητες», συμπληρώνοντας ότι «είχαμε καθαρίσει εγκαίρως τα ρέματα της περιοχής».

Πτώσεις δέντρων τα ξημερώματα, ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη

Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφηκε βροχόπτωση η οποία συνοδεύτηκε από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε στην οδό Αρμενοπούλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή του Ντεπώ, ανατολικά της πόλης. Από τις πτώσεις των δέντρων προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Πρέβεζα

Προβλήματα σε πολλές περιοχές της Πρέβεζας προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από αργά χθες το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στον νομό.

Η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε πολλούς δρόμους σε ποτάμια, ενώ η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια στην πόλη της Πρέβεζας.

Ανάλογες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν και στην περιοχή της Αμμουδιάς και της Φιλιππιάδας.

Λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δένδρα στους δρόμους και η Πυροσβεστική κλήθηκε για κοπές δένδρων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται από χθες τη νύχτα προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ