Καιρός: Ξεκινά η ψυχρή εισβολή, πέφτει κατακόρυφα ο υδράργυρος (Βίντεο)

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα, καθώς η θερμοκρασία πέφτει αισθητά σε αρκετές περιοχές.

Η μετεωρολόγος του ERTnews, Αναστασία Τυράσκη, ανέφερε ότι την Κυριακή «οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες και θα ξεκινήσει αυτή η έντονη ψυχρή εισβολή που περιμένουμε. Η θερμοκρασία θα πέσει κατακόρυφα, θα γίνει αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και τα βόρεια, θα έχουμε παγετό και θα ξεκινήσουν και κάποιες χιονοπτώσεις ακόμη και σε κάποια χαμηλά υψόμετρα το βράδυ της Κυριακής σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη».

Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι αναμένονται πιθανώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους στα Δωδεκάνησα.

Τις πρωινές ώρες θυελλώδεις δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έως 8 μποφόρ και δυτικοί άνεμοι στο νότιο Ιόνιο και τη θάλασσα Κυθήρων πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θυελλώδεις βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία.