Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025 14:12

Ηράκλειο: Προσωρινά κρατούμενοι οι συγγενείς του 39χρονου θύματος από το μακελειό στα Βορίζια

Γράφτηκε από την

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους σήμερα στο δικαστικό μέγαρο όπου οδηγήθηκαν, οι δύο άνδρες ηλικίας 43 και 48 ετών, που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια.

Πρόκειται για δύο άνδρες, μέλη της οικογένειας του 39χρονου που έχασε τη ζωή του, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιούνται με τα πρόσωπα, οι κινήσεις των οποίων καταγράφηκαν σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη στιγμή των πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, ο 43χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ενώ ο 48χρονος συγγενής του απολογήθηκε καταθέτοντας υπόμνημα και πάντως δίχως να αποδέχεται τις πράξεις που του αποδίδονται.

 Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία Κοινωνία
