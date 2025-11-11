Τι λένε τα ζώδια σήμερα (11/11)

Κριός

Από σήμερα ο Δίας γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο στον 4ο σου για να σε ωθήσει να ξανασκεφτείς πως θα διαχειριστείς υποθέσεις που σχετίζονται με το σπίτι και την οικογένεια σου. Τυχόν επεκτατικές κινήσεις ή διαθέσεις μπορεί να καθυστερήσουν, π.χ. η αγορά ενός ακινήτου ή μια ανακαίνιση στον χώρο σου. Για σήμερα η Σελήνη κινείται στον Λέοντα στον 5ο σου και η διάθεσή σου θα είναι ευχάριστη και δημιουργική. Θα εκφράζεσαι ελεύθερα με ειλικρίνεια και χάρη και θα αναδείξεις τις όποιες καλλιτεχνικές ικανότητες και ταλέντα διαθέτεις. Γενικότερα θα έχεις διάθεση για νέες γνωριμίες.

Ταύρος

Από σήμερα ο Δίας γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο στον 3ο σου για να σε ωθήσει να ξανασκεφτείς πώς θα διαχειριστείς υποθέσεις που σχετίζονται με μετακινήσεις ή σχέσεις με αδέλφια και κοντινά σου πρόσωπα. Καλή εποχή για να αναθεωρήσεις όρους σε συμβόλαια και συμφωνίες. Ευχάριστες ειδήσεις που περιμένεις ενδεχομένως να καθυστερήσουν να έρθουν. Για σήμερα που η Σελήνη κινείται στον Λέοντα στον 4ο σου, η διάθεσή σου θα είναι ευχάριστη και οικεία. Θα έχεις όρεξη για στιγμές στο σπίτι με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, τρυφερά συναισθήματα και φροντίδα για τον χώρο σου.

Δίδυμοι

Από σήμερα ο Δίας γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο στον 2ο σου, για να σε κάνει να επανεξετάσεις θέματα που σχετίζονται με χρήματα, προσωπικά εισοδήματα και ό,τι σου δίνει αίσθημα ασφάλειας. Οτιδήποτε αφορά επεκτατικές κινήσεις ή οικονομικές πρωτοβουλίες μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο ή σκέψη, π.χ. μια αγορά ή μια σημαντική επένδυση. Η Σελήνη κινείται στην Παρθένο στον 3ο σου και φέρνει επικοινωνιακή διάθεση. Θα έχεις όρεξη για συζητήσεις και επαφές με φίλους ή συγγενείς. Η μέρα είναι κατάλληλη για μετακινήσεις, μαθήματα και δραστηριότητες.

Καρκίνος

Από σήμερα ο Δίας γυρίζει ανάδρομος στο ζώδιό σου στον 1ο σου, για να σε κάνει να ξανασκεφτείς πώς προβάλλεις τον εαυτό σου, τις επιλογές και τη στάση σου απέναντι στη ζωή. Οτιδήποτε σχετίζεται με προσωπικά σχέδια ή μεγάλες αποφάσεις μπορεί να χρειαστεί περισσότερη προσοχή ή καθυστέρηση, π.χ. νέα ξεκινήματα ή αλλαγές στον τρόπο που παρουσιάζεσαι στους άλλους. Η Σελήνη κινείται στον 2ο σου και στρέφει τη διάθεσή σου σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά σου. Η μέρα ευνοεί πρακτικές αποφάσεις, βελτιώσεις στα οικονομικά σου και την αίσθηση ασφάλειας που χρειάζεσαι.

Λέων

Η Σελήνη κινείται στον 1ο σου και φέρνει ενεργητική διάθεση, δυναμική και εκφραστική. Θα νιώσεις πιο έντονα τις επιθυμίες σου, θα θέλεις να προβάλλεις τον εαυτό σου και να δείξεις το δυναμικό σου σε κάθε τομέα. Η μέρα ευνοεί την προσωπική αυτοπεποίθηση, την κοινωνικότητα και τη διάθεση να ξεκινήσεις κάτι νέο ή να περάσεις χρόνο με πρόσωπα που σε εμπνέουν. Η ενέργεια σου είναι εμφανής και προσελκύει θετικές επαφές. Από σήμερα ο Δίας γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο στον 12ο σου, για να σε κάνει να σκεφτείς θέματα που αφορούν προσωπικές ανάγκες ή κρυφές υποθέσεις.

Παρθένος

Ο Δίας από σήμερα γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο στον 11ο σου οίκο, για να σε κάνει να επανεξετάσεις φιλίες και στόχους που είχες θέσει στο παρελθόν. Οτιδήποτε επεκτατικό σε αυτόν τον τομέα μπορεί να χρειαστεί χρόνο, καθώς κάποια σχέδια θα υποστούν αναθεωρήσεις. Η Σελήνη κινείται στον Λέοντα στον 12ο σου και στρέφει τη διάθεσή σου σε εσωτερική ανασκόπηση. Είναι μια καλή μέρα για να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου, να οργανώσεις τις σκέψεις σου και να επεξεργαστείς υποθέσεις που χρειάζονται διακριτικότητα. Η ενέργεια της ημέρας σε ενθαρρύνει να φροντίσεις την ψυχική σου ισορροπία.

Ζυγός

Η Σελήνη κινείται στον Λέοντα στον 11ο σου και φέρνει διάθεση να ασχοληθείς με φίλους, κοινωνικές ομάδες και τα σχέδια σου για το μέλλον. Θα ρίξεις την ενέργεια σου σε ομαδικές δραστηριότητες, σε συνεργασίες και επαφές που σε ενθουσιάζουν. Η κοινωνικότητα και η θετική σου διάθεση σε κάνουν ελκυστικό/ή στις παρέες και δημιουργούν ευκαιρίες για ευχάριστες στιγμές. Ο Δίας γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο στον 10ο σου, φέρνοντας την ανάγκη να ξαναδείς επαγγελματικά σχέδια και φιλοδοξίες. Οτιδήποτε σημαντικό στη δουλειά μπορεί να χρειαστεί προσοχή και υπομονή.

Σκορπιός

Η Σελήνη κινείται στον Λέοντα στον 10ο σου, στρέφει την προσοχή σου στην καριέρα, την εικόνα σου προς τα έξω και τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Θα νιώσεις διάθεση να δείξεις τις ικανότητές σου, να αναλάβεις πρωτοβουλίες και να προσελκύσεις θετική αναγνώριση. Η μέρα ευνοεί την κοινωνική σου παρουσία και την έκφραση των στόχων σου με δυναμισμό. Ο Δίας γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο στον 9ο σου, για να σου θυμίσει να επανεξετάσεις σχέδια που αφορούν ταξίδια, σπουδές ή νομικές υποθέσεις. Οτιδήποτε σημαντικό σε αυτούς τους τομείς μπορεί να χρειαστεί επανεξέταση.

Τοξότης

Η Σελήνη κινείται στον Λέοντα στον 9ο σου, φέρνοντας διάθεση για εξερεύνηση, μάθηση και επαφές με διαφορετικά περιβάλλοντα ή πολιτισμούς. Θα νιώσεις την ανάγκη να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, να ασχοληθείς με ταξίδια, σπουδές ή νέα ενδιαφέροντα που σε εμπνέουν. Η μέρα ευνοεί την περιέργεια, τη μάθηση και τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που ανοίγουν νέους δρόμους. Την ίδια στιγμή, ο Δίας γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο στον 8ο σου οίκο, καλώντας σε να επανεξετάσεις θέματα που αφορούν οικονομικές υποθέσεις, κοινά κεφάλαια ή βαθύτερες συναισθηματικές σχέσεις.

Αιγόκερως

Η Σελήνη κινείται στον Λέοντα στον 8ο σου και στρέφει την προσοχή σου σε βαθύτερα συναισθήματα, κοινά οικονομικά θέματα και υποθέσεις που μέχρι τώρα παρέμεναν στο παρασκήνιο. Η μέρα ευνοεί την εσωτερική ανασκόπηση, τις προσωπικές σκέψεις και τη διαχείριση καταστάσεων που απαιτούν προσοχή. Θα νιώσεις έντονα την ανάγκη για ασφάλεια σε σημαντικά ζητήματα. Ο Δίας γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο στον 7ο σου οίκο, φέρνοντας την ευκαιρία να επανεξετάσεις σχέσεις. Οτιδήποτε επεκτατικό ή σημαντική αλλαγή σε αυτούς τους τομείς μπορεί να χρειαστεί σκέψη και υπομονή.

Υδροχόος

Ο Δίας γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο στον 6ο σου και σε καλεί να επανεξετάσεις την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις σου. Οτιδήποτε επεκτατικό ή μια αλλαγή στην εργασία θα έχει καθυστερήσεις και μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Είναι μια καλή στιγμή για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, να οργανώσεις τις καθημερινές σου συνήθειες και να δεις με ρεαλισμό τις υποχρεώσεις σου. Η Σελήνη κινείται στον Λέοντα στον 7ο σου και στρέφει τη διάθεσή σου στις σχέσεις. Θα νιώσεις πιο έντονη την ανάγκη για αλληλεπίδραση, επικοινωνία και επαφή με τον/ην σύντροφό σου.

Ιχθύες

Ο Δίας γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο στον 5ο σου, καλώντας σε να επανεξετάσεις θέματα που αφορούν τη δημιουργικότητα, τα χόμπι, τα παιδιά και σχέδια που σου δίνουν χαρά. Οτιδήποτε επεκτατικό ή νέα ξεκινήματα σε αυτούς τους τομείς μπορεί να έχει καθυστερήσεις. Είναι μια καλή στιγμή για ανασκόπηση, για να δεις τι σε εμπνέει πραγματικά και να οργανώσεις καλύτερα τα προσωπικά σου σχέδια. Η Σελήνη για σήμερα που βρίσκεται στον Λέοντα στον 6ο σου, στρέφει την προσοχή σου σε θέματα εργασίας. Θα έχεις όρεξη να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να οργανώσεις τις υποχρεώσεις σου.