Τι λένε τα ζώδια σήμερα (13/11)

Κριός

Ο ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη στον 9ο σου σχηματίζει σύνοδο με τον Aρη για να φέρει έντονη νοητική και πνευματική δραστηριότητα, κυρίως για θέματα και εκκρεμότητες που αφορούν το παρελθόν, σε σχέση με σπουδές, νομικές υποθέσεις, ταξίδια και συμφωνίες με το εξωτερικό. Γενικότερα, σε ωθεί να επανεξετάσεις ιδέες και πεποιθήσεις, ξεκαθαρίζοντας τι σε εκφράζει πραγματικά. Θα είσαι πιο διεκδικητικός/ή στις απόψεις σου, όμως καλό είναι να αποφύγεις τις βιαστικές αποφάσεις ή τις έντονες αντιπαραθέσεις. Εκμεταλλεύσου αυτή την περίοδο για να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου.

Ταύρος

Ο ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη και στον 8ο σου οίκο στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά θέματα που μοιράζεσαι με άλλους, αλλά και σε βαθύτερες ψυχολογικές διεργασίες. Η σύνοδος του με τον Αρη μπορεί να φέρει ένταση ή βιασύνη σε οικονομικές αποφάσεις, γι’ αυτό καλό είναι να κινηθείς προσεκτικά. Παλιά χρέη, συμφωνίες ή οικονομικές υποχρεώσεις ίσως επανέλθουν για επανεξέταση, ζητώντας πιο ουσιαστική διαχείριση. Σήμερα είναι πιθανό να προκύψουν έξοδα και πληρωμές που έπρεπε να έχουν γίνει. Παράλληλα, έρχονται στην επιφάνεια θέματα εμπιστοσύνης που χρειάζονται ξεκαθάρισμα.

Δίδυμοι

Ο ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη και στον 7ο σου οίκο επαναφέρει στο προσκήνιο σχέσεις και συνεργασίες που χρειάζονται ξεκαθαρίσματα. Η σύνοδος του με τον Αρη σήμερα φέρνει έντονους διαλόγους, αλλά και πιθανές παρεξηγήσεις αν δεν υπάρξει ψυχραιμία. Παλιοί σύντροφοι ή συνεργάτες μπορεί να επανεμφανιστούν ζητώντας δεύτερη ευκαιρία ή μια τελική συζήτηση. Παράλληλα, βλέπεις πιο καθαρά τι σε ενοχλεί στις σχέσεις σου και τι επιθυμείς να αλλάξεις. Αν αξιοποιήσεις την ενέργεια σωστά, μπορείς να λύσεις χρόνια θέματα, να κλείσεις κύκλους ή να θέσεις νέους, πιο ισορροπημένους όρους.

Καρκίνος

Με τη σύνοδο του ανάδρομου Ερμή με τον Αρη στον Τοξότη και στον 6ο σου, σήμερα η προσοχή σου στρέφεται στα θέματα της καθημερινότητας σου, στον τομέα της υγείας και της εργασίας. Η συγκεκριμένη όψη ενδέχεται να φέρει ένταση στον χώρο δουλειάς ή να απαιτήσει να τρέξεις για εκκρεμότητες που είχες αφήσει στην άκρη. Μπορεί επίσης να υπάρξουν καθυστερήσεις, μπλεξίματα ή παρερμηνείες με συναδέλφους, γι’ αυτό χρειάζεται οργάνωση και ξεκάθαρη επικοινωνία. Παράλληλα, ίσως νιώσεις την ανάγκη να αλλάξεις συνήθειες, ρυθμούς ή τρόπους διαχείρισης της ενέργειάς σου.

Λέων

Ο ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη και στον 5ο σου θα σχηματίσει σήμερα σύνοδο με τον Αρη για να επαναφέρει θέματα καρδιάς, δημιουργικότητας και προσωπικής έκφρασης. Τα λόγια και οι συζητήσεις βγαίνουν αβίαστα, με περίσσιο πάθος, αλλά και μια δόση παρορμητισμού, που μπορεί να οδηγήσει σε έντονες συζητήσεις με αγαπημένα πρόσωπα ή και σε αναζωπύρωση ενός παλιού έρωτα. Παράλληλα, μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να ολοκληρώσεις ένα δημιουργικό project που είχες αφήσει στη μέση, επιστρέφοντας σε ιδέες που τώρα αποκτούν νέο νόημα. Μην φοβηθείς να βάλεις όρια.

Παρθένος

Ο ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη και στον 4ο σου οίκο φέρνει στο προσκήνιο οικογενειακά θέματα, εκκρεμότητες στο σπίτι και αναμνήσεις που ζητούν επεξεργασία. Η σύνοδος του με τον Αρη μπορεί να εντείνει τις εντάσεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και να σε ωθήσει να λύσεις πρακτικά ζητήματα που σε απασχολούσαν εδώ και καιρό. Ισως επιστρέψεις σε συζητήσεις που είχαν μείνει μισές, με σκοπό να μπουν ξεκάθαρα όρια και να υπάρξει κατανόηση. Μπορεί επίσης να νιώσεις την ανάγκη να ανανεώσεις τον χώρο σου ή να ξεκαθαρίσεις παλιές υποθέσεις που σε βαραίνουν ψυχολογικά.

Ζυγός

Ο ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη και στον 3ο σου, στρέφει την προσοχή σου σε επικοινωνίες, μετακινήσεις, σχέσεις με αδέλφια, συζητήσεις και συναλλαγές. Η σύνοδος με τον Αρη φέρνει πιο έντονο λόγο, δυναμικές τοποθετήσεις και μια τάση για βιαστικές αποφάσεις, οπότε χρειάζεται λίγη προσοχή σε παρεξηγήσεις και ξεσπάσματα. Παλιές συζητήσεις, επαφές ή συμφωνίες μπορεί τώρα να επανέλθουν και να ζητήσουν διευκρινίσεις ή ολοκλήρωση. Παράλληλα, μπορεί να σε απασχολήσει ένα θέμα μετακίνησης ειδικά αν το όχημα σου είναι παλιό. Καλό είναι κατά τη διάρκεια της οδήγησης να μην είσαι παρορμητικός/ή.

Σκορπιός

Ο ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη και στον 2ο σου, σήμερα θα σχηματίσει σύνοδο με τον Αρη για να δημιουργήσει εντάσεις σε σχέση με τον οικονομικό τομέα, έξοδα ή οικονομικές συμφωνίες, που χρειάζονται προσοχή. Μπορεί επίσης να επανέλθουν παλιές οικονομικές εκκρεμότητες που ζητούν επανεξέταση. Παράλληλα, αυτή η όψη σε ωθεί να επαναξιολογήσεις τι αξίζει πραγματικά στη ζωή σου, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σε επίπεδο αυτοπεποίθησης και προσωπικής δύναμης. Σήμερα θα υπάρχει μια δόση σπατάλης και σε τυχόν διαπραγματεύσεις θα είσαι διεκδικητικός/ή.

Τοξότης

Η σημερινή σύνοδος του ανάδρομου Ερμή στον Τοξότη με τον Αρη στο ζώδιό σου και στον 1ο σου, δυναμώνει απίστευτα τον λόγο σου, την παρουσία σου και τη διάθεσή σου να δράσεις κυρίως για θέματα του παρελθόντος. Εχεις οξυδέρκεια, ταχύτητα σκέψης και την ανάγκη να μιλήσεις ανοιχτά, είτε πρόκειται για προσωπικά ζητήματα είτε για επαγγελματικά. Προσοχή μόνο σε παρορμητικές κουβέντες ή σε υπερβολική ειλικρίνεια που μπορεί να δημιουργήσει ένταση. Η όρεξή σου για δράση ανεβαίνει και μπορείς να αξιοποιήσεις αυτή τη δυναμική για να κάνεις μια σημαντική κίνηση.

Αιγόκερως

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με τον Αρη στον 12ο σου, σου δίνει μια έντονη εσωτερική κινητοποίηση. Η ημέρα μπορεί να φέρει ξαφνικές συνειδητοποιήσεις, δυνατά ένστικτα και την ανάγκη να ξεκαθαρίσεις κάτι που σε κουράζει παρασκηνιακά. Η δράση σου ίσως φαίνεται πιο «εσωτερική» ή παρασκηνιακή, οι αποφάσεις που παίρνεις τώρα είναι κομβικές. Η ενέργεια αυτή μπορεί να σε ωθήσει να κλείσεις εκκρεμότητες, να απαλλαγείς από ένα βάρος, ακόμη και να αποκαλύψεις κάτι που μέχρι τώρα κρατούσες για τον εαυτό σου. Ιδανική μέρα για στρατηγική σκέψη και προετοιμασία κινήσεων.

Υδροχόος

Η σημερινή σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με τον Αρη στον Τοξότη και στον 11ο σου, ενεργοποιεί έντονα τον κοινωνικό σου κύκλο, τις φιλίες και τα συλλογικά σου σχέδια. Η ενέργεια της ημέρας σου δίνει θάρρος να εκφράσεις ιδέες που κρατούσες καιρό ή να προωθήσεις έναν στόχο που χρειάζεται δυναμισμό. Μπορεί να υπάρξει έντονος διάλογος μέσα σε μια ομάδα ή συνεργασία, όμως αυτό λειτουργεί δημιουργικά, γιατί ξεκαθαρίζει ρόλους και προθέσεις. Σήμερα μπορεί να νιώσεις μεγάλη πνευματική φόρτιση και έμπνευση που θα σε οδηγήσει σε ξαφνικές πρωτοποριακές ιδέες.

Ιχθύες

Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με τον Αρη στον Τοξότη και στον 10ο σου, φέρνει έντονη δραστηριότητα στον επαγγελματικό τομέα. Σήμερα μπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις πρωτοβουλίες, να υπερασπιστείς τις ιδέες σου ή να μπεις μπροστά σε μια κατάσταση που ζητά γρήγορη σκέψη. Εχεις ισχυρή διάθεση να αποδείξεις την αξία σου, αλλά και την ικανότητα να πάρεις αποφάσεις που ξεμπλοκάρουν καθυστερήσεις. Ενδέχεται να υπάρξει κάποια ένταση με ανώτερους για θέματα του παρελθόντος που έπρεπε να έχουν διευθετηθεί. Η ημέρα ευνοεί την ανάπτυξη μιας νέας επαγγελματικής ιδέας.