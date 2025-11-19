Πάτρα: Συνελήφθη 16χρονος κατηγορούμενος για βιασμό 12χρονης (βίντεο)

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 16χρονος επικοινωνούσε, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με 12χρονη και το απόγευμα της περασμένης Κυριακής συναντήθηκαν, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία, σε περιοχή της Πάτρας.
Κατόπιν, ο 16χρονος έπεισε την 12χρονη να τον ακολουθήσει και με την άσκηση σωματικής βίας, σύμφωνα με την Αστυνομία, τέλεσε σε βάρος της γενετήσιες πράξεις.
Στην συνέχεια, η ανήλικη έκανε καταγγελία στην Αστυνομία και εξετάσθηκε, παρουσία παιδοψυχολόγου, από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
Ακολούθως, η 12χρονη εξετάσθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών, ενώ ο ανήλικος συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
