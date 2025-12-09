Δημόσια διαβούλευση για το λιγνιτωρυχείο στην Κυπαρισσία

Το συγκεκριμένο έγγραφο διαβιβάστηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση (ΜΠΕ) και καλείται το κοινό να ενημερωθεί και να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα Δημοτικά Συμβούλια, η/οι Δημοτική/ές Επιτροπή/ές και το/τα Συμβούλιο/α Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης και της κατάθεσης των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού είναι από σήμερα μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τονίζεται για τα βασικά σημεία της δραστηριότητας: «Η παρούσα εξορυκτική δραστηριότητα αφορά στη λειτουργία λιγνιτωρυχείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του μεταλλευτικού κώδικα (Ν.Δ. 210/73 - ΦΕΚ/Α’/277/73 και Ν. 274/76 - ΦΕΚ/Α/50/6.3.1976) και αφορά στην εξόρυξη των λιγνιτικών κοιτασμάτων της περιοχής του Νομού Μεσσηνίας, των οποίων κοιτασματοφορία εντοπίζεται στο σύνολο της έκτασης του μεταλλευτικού χώρου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, εντός της οποίας βρίσκεται η Ο.Π. 70. Ο παρών μεταλλευτικός χώρος έχει έκταση 370 στρ. Η εκμετάλλευση αφορά σε επέμβαση επί ποσοστού 87% (320,83 στρ.) της συνολικής έκτασης του χώρου. Σε έκταση 48,7 στρ. περίπου δεν θα γίνει καμία επέμβαση. Η προτεινόμενη μέθοδος εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου των 370 στρ. είναι αυτή των ορθών ανοικτών διαδοχικών βαθμίδων (open pit mining), μικρού ύψους, με σειρά ανάπτυξης - προχώρησης αυτών από πάνω προς τα κάτω, άρα και τα επίπεδα ασφάλειας της μελετώμενης εδώ δραστηριότητας υψηλά. Η δε μέθοδος εξόρυξης του λιγνίτη που προτείνεται, είναι η κλασική μέθοδος εξόρυξης λιγνιτοφόρων κοιτασμάτων, δηλαδή χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών, αλλά με χρήση μόνο μηχανικών μέσων, με χρησιμοποίηση ερπυστριοφόρου εκσκαφέα και ερπυστριοφόρου φορτωτή, τα οποία

μηχανήματα είτε με τον ανεστραμμένο κάδο είτε με τον κουβά του φορτωτή θα εξορύσσουν τον λιγνίτη κατά στρώσεις, προωθώντας ταυτόχρονα το εξορυγμένο υλικό προς τα άκρα της κάθε βαθμίδας, σχηματίζοντας σωρούς, απ’ όπου θα φορτώνεται το υλικό (ο λιγνίτης) στα φορτηγά αυτοκίνητα.

Τεχνολογικά δηλαδή, η μέθοδος εκμετάλλευσης παραμένει η κλασική των ορθών διαδοχικών βαθμίδων ανοικτής εκσκαφής, πλην όμως τα ύψη των προτεινομένων μετώπων είναι χαμηλά (6 m), χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα στον ΚΜΛΕ, όπως αναλύεται στη συνέχεια, με άμεση στόχευση στην ασφάλεια των μεταλλευτικών εργασιών. Ως προς την εφαρμοζόμενη εδώ μέθοδο εξόρυξης, αυτή είναι σύγχρονη τεχνολογικά, καθώς δεν δημιουργείται κίνδυνος στην ασφάλεια των εργασιών από τη

μη χρήση εκρηκτικών υλών. Για τους ίδιους ως άνω λόγους, οι συνέπειες στο ευρύτερο περιβάλλον και στους περιοίκους, της προτεινόμενης εδώ δραστηριότητας, θα είναι αμελητέες».

Να σημειωθεί ότι το ζήτημα λειτουργίας λιγνιτωρυχείου στη συγκεκριμένη περιοχή δεν θα απασχολήσει για πρώτη φορά την τοπική κοινωνία και τις τοπικές αρχές, καθώς είχε τεθεί πάλι το 2015. Τότε τόσο το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας είχαν εκφραστεί ομόφωνα αρνητικά.

