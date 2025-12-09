Διάσωση Γάλλου πεζοπόρου στην κορυφή του χιονισμένου Ταϋγέτου (φωτό)

Ειδικότερα λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας μιας και έγινε γνωστό πως κινδυνεύει ένας πεζοπόρος που έχει πέσει σε χαράδρα βάθους 200 μέτρων στην περιοχή Κρυονέρι, βορειοδυτικά της Καρδαμύλης.

Επρόκειτο για έναν 28χρονο Γάλλο, ο οποίος άφησε το αυτοκίνητο του και συνέχισε την πεζοπορία μαζί με τον σκύλο του, όταν κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε βαθιά χαράδρα, σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο σημείο και ενώ χιόνι είχε καλύψει τα πάντα στην ορεινή περιοχή!

Ο νεαρός Γάλλος είχε τραυματιστεί στα πόδια από την πτώση, αλλά είχε τις αισθήσεις του και επικοινώνησε με το 112. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ένα ελικόπτερο από την Ανδραβίδα.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, με τον 28χρονο να παραλαμβάνεται τραυματίας από το σημείο και να μεταφέρεται αρχικά στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Σπάρτης, στον Προφήτη Ηλία. Στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με τον Γάλλο πεζοπόρο να έχει τραυματιστεί στα πόδια του.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας με 8 πυροσβέστες, τρία οχήματα από την Σπάρτη με 9 πυροσβέστες, ομάδα ΕΜΟΔΕ από την Τρίπολη με 8 άτομα, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ αποτελούμενο από 6 άτομα, όπως και 10 άτομα με ένα drone από την Πολιτική Προστασία Σπάρτης και 4 άτομα από την ΕΟΔ Λακωνίας.

Κ.Ηλ.