Νέα ενδιαφέρουσα εξόρμηση για “Τα Γεράκια”

Μία ακόμη εξόρμηση σε χωριά της Μεσσηνίας πραγματοποίησε η πεζοπορική βιωματική ομάδα «Τα Γεράκια» το πρωί της Κυριακής παρά τον βροχερό καιρό και την πυκνή ομίχλη.

Τα μέλη της ομάδας ξεκίνησαν από την Πολιανή με κατεύθυνση τα Ανω Αρφαρά, ακολουθώντας μονοπάτια που αναδεικνύουν τις φυσικές ομορφιές του Ταΰγετου.

Το ανάγλυφο του τοπίου, τα φθινοπωρινά χρώματα της φύσης και ο ήρεμος ρυθμός ζωής στα ορεινά χωριά εντυπωσίασαν τους συμμετέχοντες, οι οποίοι, μέσα από αυτή την τολμηρή διαδρομή, ανέδειξαν τα δύο αυτά γραφικά χωριά στον χάρτη της βιωματικής πεζοπορίας. Η εξόρμηση ολοκληρώθηκε με τις καλύτερες εντυπώσεις και όμορφη συντροφιά στην παραδοσιακή ταβέρνα της Πολιανής, όπου οι περιηγητές αντάλλαξαν εμπειρίες και σχέδια για τις επόμενες δράσεις.