Νεκρός ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο ένα μπέργκερ

Πέθανε o 22χρονος που είχε καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ αμάσητο. Ο νεαρός νοσηλευτόταν τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεννηματάς καθώς το μπέργκερ που είχε καταπιεί, έφραξε τους αεραγωγούς με συνέπεια να μείνει χωρίς οξυγόνο για κάποια λεπτά και να υποστούν βλάβες ζωτικά του όργανα.