Νεκρός ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο ένα μπέργκερ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πέθανε o 22χρονος που είχε καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ αμάσητο. Ο νεαρός νοσηλευτόταν τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεννηματάς καθώς το μπέργκερ που είχε καταπιεί, έφραξε τους αεραγωγούς με συνέπεια να μείνει χωρίς οξυγόνο για κάποια λεπτά και να υποστούν βλάβες ζωτικά του όργανα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 22χρονος προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο το μπέργκερ στο πλαίσιο ενός challenge, ενώ έτρωγε μαζί με φίλους του.
