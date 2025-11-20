O Καλαματιανός Βασίλης Χαλουλάκος στη λίστα “40 Under 40” του Fortune Greece

Μέσω της λίστας του Fortune Greece “40 Under 40 2025” διακρίθηκε ο Καλαματιανός Βασίλης Χαλουλάκος , ως ένας από τους επιχειρηματίες κάτω των 40 ετών που ξεχωρίζουν με το όραμα και την καινοτόμα δράση τους.

Η αναγνώριση αυτή έρχεται σε μια ιστορική στιγμή για τον ίδιο και για την Ελλάδα, καθώς η ICEYE Hellas στην οποία είναι επικεφαλής αναπτύσσει στην Αθήνα τεχνολογία υψηλής διαστημικής σημασίας.

Σε συνέντευξή του στο Fortune Greece, ο ίδιος περιέγραψε τη στρατηγική του εγχειρήματος. «Η Ελλάδα κάνει μια σοβαρή προσπάθεια να διεκδικήσει ρόλο στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία» σχολίασε, λέγοντας πως μέσω του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων η Ελλάδα μπορεί να γίνει φυσικός στρατηγικός κόμβος για τη ΝΑ Ευρώπη.

Σχετικά με τη χρήση των δορυφόρων, τόνισε ότι η τεχνολογία της ICEYE καλύπτει πλήθος αναγκών: «Η τεχνολογία διττής χρήσης (dual-use) καλύπτει ευρύ φάσμα αναγκών, από την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών έως την παροχή κρίσιμων και άμεσα αξιοποιήσιμων πληροφοριών για την ασφάλεια και την άμυνα μιας χώρας». Για το πού μπορεί να οδηγήσει η επένδυση αυτή, ο ίδιος βλέπει πέρα από την απλή παραγωγή: «Το επόμενο βήμα μετά τη δημιουργία παραγωγικής βάσης είναι η ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης, με στόχο την παραγωγή πρωτογενούς τεχνολογίας μέσω επαρκώς χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων R&D». Σύμφωνα με τον Βασίλη Χαλουλάκο, ο ασφαλέστερος δρόμος περνά μέσα από τη βιομηχανία, καθώς μια ελκυστική αγορά είναι απαραίτητη, παρέχοντας “proof of sales” (η αποδεδειγμένη ικανότητα μιας εταιρείας να πουλά το προϊόν ή την υπηρεσία της σε πραγματικούς πελάτες) για καλές ελληνικές startups, έτσι ώστε αυτές να βγουν μετά στο εξωτερικό. Ως σημαντικό ορόσημο, ο ίδιος αναφέρει: «Το πρώτο είναι το απολύτως επιτυχημένο πρόγραμμα για την κατασκευή και την παράδοση δύο μικροδορυφόρων SAR. Νιώθουμε υπερήφανοι που θα είμαστε η πρώτη εταιρεία που θα βάλει σε τροχιά ελληνικούς δορυφόρους, νωρίτερα μάλιστα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα». Αναφερόμενος στο γεωπολιτικό αποτύπωμα αυτής της τεχνολογίας, είπε ότι δεν πρόκειται απλώς για μία εμπορική επένδυση, αλλά για μια υποδομή στρατηγικής σημασίας: «Η χώρα μας μπορεί να έχει πιο ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και να διεκδικήσει περισσότερα ευρωπαϊκά έργα για την εγχώρια αγορά».

Όσο για το όραμά του για το μέλλον, περιέγραψε μια «δημοκρατικοποίηση του Διαστήματος»: «Μικρότερες χώρες μπορούν πλέον να έχουν τα δικά τους “μάτια στο διάστημα” με εθνική κυριαρχία» επεσήμανε, παρατηρώντας τις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν: «Είναι καθαρά στρατηγική επιλογή, χρειάζεται να εμπεδωθεί η αντίληψη της αναγκαιότητας για εθνική κυριαρχία στο Διάστημα και να διαμορφωθεί ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο διαδικασιών». Μια φράση μάλιστα που συνοψίζει την επιμονή και την πίστη του στο εγχείρημα είναι ιδιαίτερα σημαντική: «Σε λίγα χρόνια, αν η Ελλάδα δεν έχει δικούς της δορυφόρους στο διάστημα, θα είναι σαν να μην έχει φρεγάτες ή μαχητικά αεροσκάφη». Η διάκριση του Βασίλη Χαλουλάκου στο “40 Under 40” αντανακλά όχι μόνο τον επιχειρηματικό του αντίκτυπο, αλλά και μια βαθύτερη στρατηγική –εκείνη της τεχνολογικής αυτονομίας και πρωτοπορίας για την Ελλάδα στο νέο παγκόσμιο πεδίο του διαστήματος.

Οπως τονίζεται από το Fortune Greece, οι περιπτώσεις αυτές είναι ενδεικτικά παραδείγματα επιχειρηματικής αριστείας και εκπροσωπούν δυναμικούς κλάδους της οικονομίας από τη βιομηχανία και τον αγροδιατροφικό τομέα μέχρι τη ναυτιλία, την ενέργεια, τις υπηρεσίες και φυσικά την τεχνολογία, με την ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης να ξεχωρίζει στο φετινό αφιέρωμα.