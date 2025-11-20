Στην τελική φάση η κατασκευή ταρτάν στο Στάδιο Μελιγαλά

Στην τελική φάση βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Μελιγαλά.

Ενα έργο προϋπολογισμού 258.053,21 ευρώ, που σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο Οιχαλίας, υλοποιείται στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, με χρηματοδότηση και εκτέλεση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το έργο επισκέφθηκε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, συνοδευόμενος από τους αντιπεριφερειάρχες Ανδρέα Τσουκαλά και Στάθη Αναστασόπουλο, υπηρεσιακούς παράγοντες και τους υπευθύνους της εργολαβίας. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας συζητήθηκαν λεπτομέρειες με την δήμαρχο Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου και υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, το νέο ταρτάν θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα των προπονητικών και αγωνιστικών υποδομών της περιοχής, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον άθλησης για μαθητές, αθλητές συλλόγων και ερασιτέχνες.

Παράλληλα, εξετάζονται συμπληρωματικές παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση κλωβού ρίψεων για την υποστήριξη περισσότερων αγωνισμάτων στίβου, καθώς και η εγκατάσταση φωτισμού, οι οποίες θα ενισχύσουν την πολυμορφία των προπονήσεων και τη δυνατότητα φιλοξενίας διοργανώσεων μεγαλύτερης κλίμακας.

Στο σύνολό τους, οι φορείς εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία των εργασιών, οι οποίες εξελίσσονται βάσει χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων μηνών.