Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025 13:16

Η επόμενη μέρα του Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων – Απολογισμός και σχεδιασμός για το 2026

Την έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης ύψους έως 1.800 ευρώ για την ενοικίαση αίθουσας που θα φιλοξενήσει την εκδήλωση απολογισμού του 4ου Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων, καθώς και τον προγραμματισμό της επόμενης διοργάνωσης, ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Η εκδήλωση προτείνεται να πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου, σε χώρο πλήρως εξοπλισμένο με τα απαραίτητα οπτικοακουστικά μέσα, ώστε να παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της φετινής διοργάνωσης, αλλά και να τεθούν οι βάσεις για το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων, το οποίο εντάσσεται στη διπλή Τεχνολογική Δράση «Kalamata Tech Expo & Intelligent Systems Festival». Η ανάγκη για ενοικίαση κατάλληλης αίθουσας προέκυψε, καθώς οι διαθέσιμοι χώροι του Δήμου είναι ήδη δεσμευμένοι. Παράλληλα, η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους της εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Υπενθυμίζεται ότι το 4ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου του 2025, σημείωσε ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών, με πάνω από 1.300 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα, 96 ομάδες και δύο ομάδες από ελληνόφωνο σχολείο του Μαϊάμι. Η επιτυχία της διοργάνωσης σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, ενισχύει τη στρατηγική του για καινοτόμες δράσεις, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις «100 Κλιματικά Ουδέτερες & Έξυπνες Πόλεις της Ε.Ε. έως το 2030». Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης επέκρινε την τακτική που ακολουθεί ο Δήμος, εκτιμώντας πως ο απολογισμός θα έπρεπε να γίνει μετά το πέρας του Φεστιβάλ και όχι αρκετούς μήνες αργότερα. Ο ίδιος σχολίασε πως η δημοτική αρχή προχώρησε σε αυτή την πρωτοβουλία με το βλέμμα στην δημοσιότητα, και όχι στην ουσία του θέματος.

 

