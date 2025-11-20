ΔΥΠΑ: Συνολικά 768.001 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Οκτώβριο

Σε 768.001 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον Οκτώβριο 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 65.057 άτομα (-7,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Οκτώβριο 2024 και αύξηση κατά 47.962 άτομα (6,7%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο 2025.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 768.001 ατόμων, 410.859 άτομα (ποσοστό 53,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 357.142 (ποσοστό 46,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 259.631 άτομα (ποσοστό 33,8%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 508.370 άτομα (ποσοστό 66,2%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 228.942 άτομα (ποσοστό 29,8%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 366.855 άτομα (ποσοστό 47,8%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 253.170 άτομα (ποσοστό 33%) και 154.632 άτομα (ποσοστό 20,1%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Οκτώβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 131.994 άτομα, από τα οποία οι 117.350 (ποσοστό 88,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 14.644 (ποσοστό 11,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Οκτώβριο 2025, ανήλθε σε 131.994 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13.923 άτομα (11,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Οκτώβριο 2024 και μείωση κατά 39.673 άτομα (-23,1%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο 2025.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 49.439 (ποσοστό 37,5%) και οι γυναίκες σε 82.555 (ποσοστό 62,5%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 105.960 (ποσοστό 80,3%) είναι κοινοί, 1.334 (ποσοστό 1%) είναι οικοδόμοι, 14.644 (ποσοστό 11,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.401 (ποσοστό 1,1%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 8.602 (ποσοστό 6,5%) είναι εκπαιδευτικοί και 53 είναι λοιποί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.