Καλαμάτα: Αρνηση ελέγχου σε καφέ - μπαρ και 2 συλλήψεις

Σκηνές έντασης επικράτησαν το πρωί της Δευτέρας σε καφέ - μπαρ στην οδό Ακρίτα στην Καλαμάτα κατά την είσοδο αστυνομικών για έλεγχο.

Ειδικότερα μία 38χρονη σερβιτόρα στο κατάστημα, στη θέα των αστυνομικών φέρεται να αντέδρασε έντονα εξυβρίζοντας τους αρνούμενη να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους για τον έλεγχο. Η 38χρονη προσήχθη στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, όπου και εκεί σύμφωνα με αναφορές συνέχισε να έχει έντονη αντίδραση σε βαθμό που να διαταράσσεται η λειτουργία της υπηρεσίας και τελικά συνελήφθη για απείθεια και για την εν γένει συμπεριφορά της στη Διεύθυνση.

Παράλληλα συνελήφθη και η 31χρονη Ρουμάνα προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6,3 γραμ. χασίς.