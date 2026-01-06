Καλαμάτα: Αρνηση ελέγχου σε καφέ - μπαρ και 2 συλλήψεις

Ειδικότερα μία 38χρονη σερβιτόρα στο κατάστημα, στη θέα των αστυνομικών φέρεται να αντέδρασε έντονα εξυβρίζοντας τους αρνούμενη να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους για τον έλεγχο. Η 38χρονη προσήχθη στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, όπου και εκεί σύμφωνα με αναφορές συνέχισε να έχει έντονη αντίδραση σε βαθμό που να διαταράσσεται η λειτουργία της υπηρεσίας και τελικά συνελήφθη για απείθεια και για την εν γένει συμπεριφορά της στη Διεύθυνση.
Παράλληλα συνελήφθη και η 31χρονη Ρουμάνα προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6,3 γραμ. χασίς.