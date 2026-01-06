Καλαμάτα: 4 συλλήψεις για μικροποσότητες χασίς και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Σε τέσσερις συλλήψεις για κατοχή μικροποσοτήτων χασίς προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας οι αστυνομικές Αρχές στην Καλαμάτα.

Ειδικότερα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας ένας ανήλικος για κατοχή μικροποσότητας χασίς, καθώς και ο 53χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Αστυνομικοί της ίδιας υπηρεσίας συνέλαβαν για το ίδιο αδίκημα έναν 40χρονο, ενώ συνάδελφοί τους της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας συνέλαβαν έναν 21χρονο.

Προανάκριση για κάθε μία ξεχωριστεί περίπτωση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.