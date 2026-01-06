Μεσσήνη: Εκλεψε οικοδομικά υλικά και ηλεκτρικά εργαλεία από υπό ανακαίνιση ξενοδοχείο

Οικοδομικά υλικά και διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία, αξίας μεγαλύτερης των 6.500 ευρώ, έκλεψε ένας 51χρονος Ρομά από το ξενοδοχείο "Κλεοπάτρα", που βρίσκεται υπό ανακαίνιση, στη Μεσσήνη.

Ο 51χρονος, που μένει σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο, φέρεται να εισέβαλε στον χώρο του ξενοδοχείου κατά το χρονικό διάστημα από τις 6 το απόγευμα της Κυριακής έως τις 9 το πρωί της Δευτέρας και δρώντας ανενόχλητος αφαίρεσε μεταξύ άλλων αλυσοπρίονα, ηλεκτρικά κατσαβίδια, γωνιακό τροχό, οικοδομικό καρότσι, αρκετά δοχεία ακρυλικών χρωμάτων, κουλούρες ηλεκτρικών καλωδίων, μπαλαντέζες, ηλεκτρικό φυσερό, ηλεκτροκόλληση, ηλεκτρικό κουρμπαδόρο κ.α.

Μόλις έγινε αντιληπτό ότι όλος αυτός ο εξοπλισμός είχε κάνει... φτερά, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης ενημέρωσαν τις Αρχές και από την προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης προέκυψε ότι δράστης ήταν ο 51χρονος... γείτονας, τον οποίον συνέλαβαν σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας.

Στη διάρκεια της έρευνας που έγινε στο σπίτι του κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν όλα τα κλοπιμαία και επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης.