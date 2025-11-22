Ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου στον Δήμο Καλαμάτας

Διακόσιες τέσσερις αγροτικές πυρκαγιές που έκαψαν 236 στρέμματα και 4 δασικές με 15,5 στρέμματα, ήταν ο απολογισμός της φετινής αντιπυρικής περιόδου στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας.

Αυτό επισημάνθηκε στον απολογισμό που έκανε χθες Παρασκευή το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, σε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο, παρουσία εκπροσώπων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Δασαρχείου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Για “δύσκολη και απαιτητική περίοδο” έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Παντελής Δρούγας, συμπληρώνοντας ότι το πιο σημαντικό ήταν ότι δεν υπήρξε καμία ανθρώπινη απώλεια. Ενημέρωσε ότι τα περιστατικά των πυρκαγιών εκδηλώθηκαν σε Ασπρόχωμα, Ασπροπουλιά, Θουρία, Μικρομάνη, Σπερχογεία, Πλατύ, Ξηροκάμπι Λεΐκων, και Γιαννιτσάνικα, και “σε όλα η κινητοποίηση ήταν άμεση”.

Ο αντιδήμαρχος εστίασε στην ετοιμότητα του Δήμου Καλαμάτας να συνδράμει σε κάθε περιστατικό υπό τις οδηγίες και το συντονισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παρατήρησε ότι “δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση, κανένα κενό, και η συνεργασία μας ήταν άριστη και ουσιαστική. Τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου παρέμειναν σε μόνιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα, χάρη στην υπεύθυνη οργάνωση, τον τακτικό έλεγχο και τη συνεχή υποστήριξη του Γραφείου Κίνησης”.

Ακόμα, απένειμε τα εύσημα στους εθελοντές και αναφέρθηκε στη σημαντική συνεισφορά και των προέδρων των Κοινοτήτων που “ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή με άμεση κινητοποίηση, γνώση των επίμαχων περιοχών και ουσιαστική συμμετοχή σε κάθε περιστατικό”.

Ο κ. Δρούγας επισήμανε πως “το θέμα των ακαθάριστων οικοπέδων αποδείχθηκε ιδιαίτερα περίπλοκο κυρίως λόγω δυσκολίας εντοπισμού των ιδιοκτητών. Παρά τις δυσκολίες, τα στελέχη του γραφείου ανταποκρίθηκαν στις 107 καταγγελίες που έφτασαν απευθείας στο γραφείο. Εγιναν καθοριστικές παρεμβάσεις, όπου ήταν απαραίτητες και εφικτές, και ελέγχθηκαν με σειρά προτεραιότητας και αξιολογήθηκαν 114 καταγγελίες, μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου”.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία που είχαν οι προληπτικοί καθαρισμοί και η συντήρηση αγροτικών και δασικών δρόμων, με την απομάκρυνση καύσιμης ύλης, που ενίσχυσε καταλυτικά την προστασία των περιοχών αυτών.

Η υποδιοικήτρια των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας - αντιπύραρχος Παγώνα Διονυσοπούλου ανέφερε ότι τα επίσημα στοιχεία απολογισμού της φετινής αντιπυρικής ακόμα δεν έχουν εκδοθεί από το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο επισήμανε ότι μέσα από τη συλλογική συνείδηση προωθείται το συλλογικό καλό, και επιτυγχάνεται συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο δασάρχης Καλαμάτας Σπύρος Κατσίποδας χαρακτήρισε καλή χρονιά τη φετινή, επισημαίνοντας ότι το κρίσιμο ήταν πώς δεν είχαμε φωτιές στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, με τις περιπολίες, τους πυροφύλακες, τους καθαρισμούς, και τον κόσμο να είναι προσεκτικός, ενώ αντιθέτως εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι περισσότερες φωτιές καταγράφηκαν στον κάμπο.

Στη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας σε αυτοψίες με μεικτά κλιμάκια για ακαθάριστα οικόπεδα, είτε σε καταγγελίες για συσσωρευμένα απορρίμματα ή κλαδέματα αναφέρθηκε ο Διευθυντής της Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμάτας, Γιώργος Πετρόπουλος, εξηγώντας ότι επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, ενώ απομακρύνθηκαν είτε από τους ιδιοκτήτες είτε με τη συνδρομή του Δήμου τα απορρίμματα ή κλαδέματα.

Από την πλευρά των εθελοντών, ο επικεφαλής της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας Κώστας Βλαχονικολός χαρακτήρισε θετική τη φετινή αντιπυρική περίοδο, επισημαίνοντας τις 750 ώρες κατά τις οποίες εργάστηκαν οι εθελοντές της ΟΑΚ σε περιπολίες είτε σε συνδρομή σε περιστατικά πυρκαγιών. Εξήρε τον Δήμο Καλαμάτας που κάλυψε το λειτουργικό κόστος για τα οχήματά τους, που φτάνει τα 10.000 ευρώ κάθε χρόνο για 6 οχήματα πολιτικής προστασίας. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Γιάννης Τριάντος αναφέρθηκε στις 70 περιπολίες και τις 30 συνδρομές σε περιστατικά πυρκαγιών στα οποία προσέτρεξε η ΕΟΔ.