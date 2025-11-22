Η «υπόσχεση» της Πολυξένης Καρακόγλου – Νέο album

Η Πολυξένη Καράκογλου, η τραγουδοποιός με τον αιχμηρό λόγο και την ευαίσθητη γραφή μας παρουσιάζει το 4ο κατά σειρά προσωπικό της album με τίτλο «ΥΠΟΣΧΕΣΗ» σε μουσική δική της και στίχους δικούς της και της Αθηνάς Σπανού.

Συμμετέχουν οι Κοινοί Θνητοί και ο μικρός Αλέξανδρος στα τραγούδια «Μη Φοβηθείς» και «Μονάκριβό μου» αντίστοιχα.

Ένα album 9 τραγουδιών εμπνευσμένο από 9 συνθήκες της καθημερινότητας.

Από την ενδυνάμωση στην γονεïκότητα και από τον έρωτα στην ενηλικίωση.

Η τραγουδοποιός διακρίθηκε στο διαγωνισμό του οργανισμού ΕΡΑΤΩ με τραγούδια του album κερδίζοντας επιχορήγηση χάρη στην οποία κυκλοφόρησε η ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και μπορείτε να την προμηθευτείτε από το site της τραγουδοποιού https://polyxenikarakoglou.gr/shop/ όπως και το υπόλοιπο merch της κυκλοφορίας.

Ακούστε ολόκληρο το album στο Spotify

Τα τραγούδια…

Μη φοβηθείς (Στίχοι: Αθηνά Σπανού, Κοινοί Θνητοί)

… τραγούδι εισαγωγής στον κόσμο της ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ με την συμμετοχή των ΚΟΙΝΩΝ ΘΝΗΤΩΝ. Παρατήρηση, προβληματισμός και πηγαία δύναμη συνύπαρξης και συντροφιάς. Ένα τραγούδι για τη δύναμη του μαζί.

Άτι (Στίχοι: Αθηνά Σπανού)

…παραμύθι για ένα άλογο που πίστευε πως σαν και εκείνο κανένα ζώο δεν υπάρχει και η ματαιοδοξία το οδήγησε σε λάθος αποφάσεις…

Κυνηγητό (Στίχοι: Αθηνά Σπανού)

...περί έρωτα. Μια δυναμική διεκδίκηση με ειλικρίνεια, πάθος, χωρίς φόβο και ντροπή για την ευαλωτότητα της αγάπης.

Οι ειδήσεις των 8 (Στίχοι: Αθηνά Σπανού)

…για τη βρώμικη και πληρωμένη δημοσιογραφία, που στόχο έχει να πουλήσει την είδηση με χυδαίο τρόπο καθηλώνοντας τους θεατές στην παρακολούθηση των εξελίξεων δίχως συμμετοχή και κριτική σκέψη.

Του Κόσμου η Ρότα (Στίχοι: Πολυξένη Καράκογλου)

Μέσα από την εύθραυστη γυναικεία ματιά για την καθημερινότητα που βιώνει το άτομο χωρίς να χάνει την ελπίδα του και την δύναμη να παλεύει το "παράλογο" που ζει.

Μελατονίνη Σπρέι (Στίχοι: Πολυξένη Καράκογλου)

…ραπ γεμάτο εικόνες, ήχους, συναισθήματα. Πρωταγωνιστές στο τραγούδι άνθρωποι που παλεύουν να βρουν το φως στο σκοτάδι, που ελπίζουν και δεν θέλουν να αντέχουν αλλά να ζουν.

Για Άλλους Κόσμους (Στίχοι: Αθηνά Σπανού, Πολυξένη Καράκογλου)

…γραμμένο για την δυσκολία της σύνδεσης στις ανθρώπινες σχέσεις και στον έρωτα. Πόσο εύκολο είναι αλήθεια να αφεθούμε να αγαπήσουμε και να δουλέψουμε μία σχέση που αξίζει; Πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος που μοιραζόμαστε και βαθαίνουμε στις σχέσεις μας;

Πρώτος Χορός (Στίχοι: Αθηνά Σπανού)

…βαλς για την ενηλικίωση, τη γονεϊκότητα, τον αποχωρισμό, τη νέα ζωή, την παιδικότητα που ζωγραφίζει τις στιγμές

Μονάκριβό μου (Στίχοι: Αθηνά Σπανού)

…νανούρισμα με την φωνή του μικρού Αλέξανδρου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ενορχήστρωση - Programming:

Αλέξανδρος Κούρος (3,4,5,9)

Μάριος Ιβάν Παπούλιας (1,2,6,7,8)

Μίξη: Χρήστος Ζαντιώτης (5,7) | Master: Απόστολος Σιώπης (5,7)

Μίξη – Master: Σωτήρης Παπαδόπουλος (1,2,3,4,6,8,9) Stentor Studio

ArtWork: Ρουμπίνη Καρέλη

Έπαιξαν οι Μουσικοί:

Περικλής Αλιώπης: τρομπέτα (1)

Γιάννης Βενιζέλος: κλασσική κιθάρα (7)

Γιώργος Βεντουρής: κοντραμπάσο (2,8)

Χρήστος Ζαντιώτης: ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο (5)

Πολυξένη Καράκογλου: πιάνο (7)

Μανούσος Κλαπάκης: στάμνα (2)

Λάμπης Κουντουρόγιαννης: ηλεκτρική κιθάρα (1,3,4), ακουστική κιθάρα (3,8), γιουκαλίλι (8)

Αλέξανδρος Κούρος: τύμπανα ( 1,3,5), keybords (3,4,5,8,9)

Μάριος Μαρνελάκης: μπάσο (1,6)

Μάριος Ιβάν Παπούλιας: βιολί (2,7,8,9), βιόλα (2,8), πιάνο (2), φωνητικά (1,3,5,6,7), φλογέρα (7)

Γιώργος Παππάς: ούτι (2) (ηχογραφήθηκε στο Seaside Studio)

Χρήστος Σπηλιόπουλος: τρομπόνι (1, 3)

Ντίνος Χατζηιορδάνου: ακορντεόν (3,4)

Χορωδία (3): Ρουμπίνη Καρέλη, Μάριος Ιβάν Παπούλιας

Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο LowCat Studio