eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025 11:30

300.000 ευρώ για καθαρισμό ρεμάτων στη Μεσσηνία

Γράφτηκε από την

300.000 ευρώ για καθαρισμό ρεμάτων στη Μεσσηνία

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου καθαρισμού ρεμάτων στην Π.Ε. Μεσσηνίας, μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου και της αναδόχου Αγγελικής Μπαρούνη, με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ

Το έργο, συμβατικού ποσού 287.953,40 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης «ΠΠΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2025» και προβλέπει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έξι μηνών. Περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού τμημάτων ρεμάτων σε όλη τη Μεσσηνία, με στόχο την αποκατάσταση της υδραυλικής τους διατομής. Παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν και σε τεχνικά έργα –όπως γέφυρες και σημεία συμβολών ρεμάτων με το επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο– αρμοδιότητας συντήρησης της Π.Ε. Μεσσηνίας, με σκοπό τη βελτίωση της παροχετευτικότητάς τους και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας στις περιοχές επέμβασης.

 

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις