300.000 ευρώ για καθαρισμό ρεμάτων στη Μεσσηνία

Το έργο, συμβατικού ποσού 287.953,40 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης «ΠΠΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2025» και προβλέπει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έξι μηνών. Περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού τμημάτων ρεμάτων σε όλη τη Μεσσηνία, με στόχο την αποκατάσταση της υδραυλικής τους διατομής. Παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν και σε τεχνικά έργα –όπως γέφυρες και σημεία συμβολών ρεμάτων με το επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο– αρμοδιότητας συντήρησης της Π.Ε. Μεσσηνίας, με σκοπό τη βελτίωση της παροχετευτικότητάς τους και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας στις περιοχές επέμβασης.