Λουτράκι: Εκτός τάξεων η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ (Βίντεο)

Εκτός τάξεων θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ η 55χρονη δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της για θωπεία σε σχολείο στο Λουτράκι.

Έως ότου ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα, η 55χρονη εικαστικός έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και δεν θα διδάσκει στα δύο νέα σχολεία που έχει πάρει απόσπαση.

«Θλίβομαι με το γεγονός και ζητώ συγγνώμη. Η εκπαιδευτικός έχει απομακρυνθεί, είναι στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια, ασκεί διοικητικό έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση», τόνισε ο γ.γ. του υπουργείου Παιδείας, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, στο Mega.

«Η εν λόγω εκπαιδευτικός δεν έχει αξιολογηθεί. Γνωρίζω ότι έχει αρνηθεί την αξιολόγηση δύο φορές και έχει παραπεμφθεί», πρόσθεσε.

«Τη σκούντηξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του», λέει ο πατέρας του 6χρονου

Μιλώντας στο Mega, ο πατέρας του 6χρονου μαθητή αναφέρει ότι ζήτησαν η εκπαιδευτικός να μεταφερθεί σε θέση γραφείου μέχρι να γίνει η αξιολόγηση.

«Θέλω μόνο να προστατευτεί το παιδί μου, είναι πολύ λυπηρό όλο αυτό, έχουμε μείνει όλοι άναυδοι. Δεν φτάσαμε ποτέ ως οικογένεια στο άκρο να απολυθεί η γυναίκα. Αυτό που ζητήσαμε είναι να μην έχει επαφή με παιδιά γενικά. Αυτό είπα από την πρώτη στιγμή. Δεν μίλησα μόνο για το δικό μου το παιδί. Ζητήσαμε από την Πρωτοβάθμια να απομακρυνθεί από τα παιδιά, ώσπου να γίνει μία αξιολόγηση. Αυτό ζητήσαμε μόνο. Να πάει σε μία θέση γραφείου. Αρχικά, να πούμε ότι το παιδί δεν έκανε τίποτα.

Από όσο μας περιέγραψε, τελείωσε τη ζωγραφιά του, πήγε στην κυρία, δεν τον κοίταζε η κυρία και τη σκούντηξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του. Τώρα αν αυτό θεωρείται συμβάν, ας θεωρηθεί συμβάν. Το βασικότερο είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να προστατεύσουμε όλοι τα παιδιά μας. Όποιος έχει παιδιά το αντιλαμβάνεται, φαντάζομαι».

Πρώην σύζυγος δασκάλας: Χρειάζεται βοήθεια

Η δασκάλα, μεταξύ άλλων, είχε καταγγείλει τον πρώην σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία, με τον ίδιο να βγαίνει στο Mega και να διαψεύδει τις κατηγορίες σε βάρος του. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν κινήθηκε νομικά σε βάρος της μετά το διαζύγιό τους, λόγω των παιδιών τους.

«Με είχε αφήσει μόνο με τα παιδιά και τους γονείς της. Χωρίσαμε τον Μάρτιο και κόψαμε κάθε επαφή και τώρα βγαίνει και με συκοφαντεί ότι την κακοποιούσα 30 χρόνια. Θέλω να σκεφτώ τι θα κάνω. Σκέφτομαι τα παιδιά, άμα προχωρήσει πολύ σκέφτομαι τα δικαιώματά μου. Η κοπέλα δεν είναι στα καλά της, χρίζει παρακολούθησης, θέλει φάρμακα. Της τα είχα πει πριν χωρίσουμε. Αυτή ήθελε να καλέσει την αστυνομία. Έχει ξεφύγει, εγώ της το είχα πει να πάρει χάπια. Αυτή έλεγε ότι αν πάρει χάπια θα γίνει ψυχοπαθής».