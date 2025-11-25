Ανθρωποκτονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Προσήχθη και ομολόγησε η νύφη της

Σημαντικές εξελίξεις προέκυψαν τις τελευταίες ώρες από τις έρευνες της Δίωξης Ανθρωποκτονιών σχετικά με την δολοφονία της 75χρονης στην Σαλαμίνα, που είχε διαπραχθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο σπίτι της.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν χτες το απόγευμα τη νύφη της 75χρονης, ηλικίας 46 ετών, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε κατά την διάρκεια της νύχτας ότι είναι δράστης της ανθρωποκτονίας.

Υπενθυμίζεται ότι η 75χρονη είχε βρεθεί νεκρή με τραύματα στο κεφάλι από μπουκάλι καθώς και στο σώμα από μαχαίρι, ενώ το σπίτι ήταν αναστατωμένο και έλειπαν χρήματα και τιμαλφή, για αυτό το σκηνικό παρέπεμπε σε ληστεία μετά φόνου.

Ωστόσο η έρευνα της Δίωξης Ανθρωποκτονιών και οι καταθέσεις των συγγενικών προσώπων της γυναίκας οδηγούσαν σε υποψίες προς το περιβάλλον της και συγκεκριμένα προς την 46χρονη σύντροφο του γιού της.

Χτες το απόγευμα οι αστυνομικοί κάλεσαν για συμπληρωματική κατάθεση τα τρία παιδιά της 75χρονης και τη 46χρονη νύφη της, η οποία όμως κρατήθηκε, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Κατά την συνεχιζόμενη εξέταση η γυναίκα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομολόγησε το έγκλημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεση τους βίντεο που δείχνει την 46χρονη να απομακρύνεται από το σπίτι του θύματος τις επίμαχες ώρες, ενώ προέκυψαν και εργαστηριακά ευρήματα, που την ενέπλεκαν στο έγκλημα, όπως αίμα του θύματος στο αυτοκίνητο της.

Όσον αφορά στο κίνητρο του εγκλήματος, όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές, η 46χρονη πήγε δήθεν να επιστρέψει χρήματα που είχαν δανειστεί με τον σύζυγο της από την 75χρονη, αλλά επειδή πιθανόν τα είχε χάσει στο τζόγο αποφάσισε να σκηνοθετήσει ληστεία. Για το λόγο αυτό φόρεσε κουκούλα, έσπασε ένα παράθυρο και μπήκε στο σπίτι, αλλά προφανώς η 75χρονη την αντελήφθη, υπήρξε συμπλοκή και η 46χρονη την χτύπησε πρώτα με ένα μπουκάλι και ύστερα με μαχαίρι.

Η 46χρονη κρατείται και αναμένεται το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την παραπομπή της στη Δικαιοσύνη.

