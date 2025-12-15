Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προφυλακίστηκαν ανιψιός και επιχειρηματίας ως ηθικοί αυτουργοί (βίντεο)

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί για το διπλό φονικό της Φοινικούντας το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, μετά από μία μαραθώνια διαδικασία, που συνολικά διήρκεσε 13,5 ώρες.

Στις 11:30 το βράδυ αποχώρησαν με περιπολικά προς τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας τόσο ο 31χρονος ανιψιός, όσο και ο 32χρονος επιχειρηματίας και την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθούν στη φυλακή.

Λίγα λεπτά αργότερα αναχώρησαν και οι συνήγοροί τους Γιάννης Βέρρας και Μιχάλης Δημητρακόπουλος αντίστοιχα με τους συνεργάτες τους, εμφανώς καταβεβλημένοι από την μαραθώνια διαδικασία των απολογιών.

Από τις 10 το πρωί

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας έφτασε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας ο 31χρονος ανιψιός του δολοφονηθέντα ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και απολογήθηκε για πάνω από τέσσερις ώρες ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας.

Ο 32χρονος επιστήθιος φίλος του επιχειρηματίας από την Αθήνα βρέθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι και βγήκε από το γραφείο της ανακρίτριας λίγο μετά τις 8 το βράδυ, μετά από πέντε και πλέον ώρες!

Τόσο ο 31χρονος ανιψιός όσο και ο 32χρονος επιχειρηματίας αρνήθηκαν τις βαριές κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως είναι αθώοι και πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συμμετοχή τους στο διπλό έγκλημα.

Ο ανιψιός του δολοφονηθέντα ιδιοκτήτη του κάμπινγκ “Αμμος” και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας κλήθηκε από την Ανακρίτρια Καλαμάτας να δώσει απαντήσεις για τις αντιφατικές περιγραφές για σκηνή δολοφονιών, για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με το φερόμενο ως εκτελεστή πριν και μετά το φονικό και για τις αντικρουόμενες καταθέσεις του πριν τις συλλήψεις.

Ακόμη κλήθηκε να εξηγήσει γιατί κάλεσε πρώτα τον συγκατηγορούμενο του και όχι την Αστυνομία μετά το διπλό φονικό και να ερμηνεύσει τα σβησμένα μηνύματα που έχει τώρα στα χέρια της η ανακρίτρια.

“Είμαι το θύμα και όχι ο θύτης”

Μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας του 31χρονου ανιψιού ο δικηγόρος του Γιάννης Βέρρας δήλωσε: “Ο πελάτης μου επέμεινε στην απόλυτη αθωότητά του.

Η πρώτη του ενέργεια ήταν να νομιμοποιήσει οποιαδήποτε κατάθεση έχει δώσει έως τώρα. Δεν φοβήθηκε τίποτα, δεν είχε να κρύψει τίποτα, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του έκανε η κ. ανακρίτρια, λέγοντας ξεκάθαρα ότι είναι το θύμα και όχι ο θύτης.

Το κατηγορητήριο ήταν αόριστο, θα συνεχίζω να υποστηρίζω πως πρόκειται για έναν αθώο άνθρωπο, έως ότου λάμψει η αλήθεια στο δικαστήριο.

Υπάρχει πράγματι στο κατηγορητήριο αναφορά για πακιστανικά τηλέφωνα, για τα οποία ο εντολέας μου δήλωσε ρητά ότι ουδέποτε έχει χρησιμοποιήσει πακιστανικό αριθμό.

Δεν προκύπτει από την δικογραφία πεποίθηση βέβαια ή σύνδεση πακιστανικού αριθμού με τον εντολέα μου.

Οσο για το αν πήγε την επόμενη ημέρα στην Καλαμάτα, ο ίδιος από την πρώτη στιγμή ανέφερε ότι πήγε την μητέρα του, δεν πρόκειται για καινούργιο στοιχείο στην υπόθεση”.

“Δεν είχε κανένα συμφέρον να δώσει εντολή να σκοτώσουν ανθρώπους που δεν γνώριζε”

Ο 32χρονος επιχειρηματίας από τη μεριά του κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις επικοινωνίες που είχε με τον φερόμενο ως εκτελεστή του διπλού φονικού, αλλά και για το αν ανήκει στον ίδιο η μηχανή με την οποία μετέβησαν από την Αθήνα στη Φοινικούντα οι δύο 22χρονοι που είναι προφυλακισμένοι για την υπόθεση.

Ο συνήγορος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος πριν την απολογία του πελάτη του, δήλωσε πως δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ενοχής και εμπλοκής του 32χρονου επιχειρηματία, τονίζοντας ότι δεν θα αναλάμβανε ποτέ υπόθεση που αφορά «συμβόλαιο θανάτου».

Υποστήριξε πως ο εντολέας του δηλώνει πως είναι αθώος και πως δεν είχε κανένα κίνητρο και κανένα συμφέρον να δώσει εντολή να σκοτώσουν ανθρώπους που δεν τους γνώριζε.

Ο κ. Δημητρακόπουλος μίλησε με εγκωμιαστικά λόγια για την κ. ανακρίτρια λέγοντας πως κάνει μεγάλη προσπάθεια και μεθοδική δουλειά για να πέσει φως σε δύο ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν με δόλο και πρόθεση.

Επισήμανε όμως πως "οι τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε τόσο πριν όσο και μετά τη διπλή δολοφονία ο πελάτης μου με τον φερόμενο ως εκτελεστή, ήταν κάτι το σύνηθες μιας και τον είχε υπάλληλο στην επιχείρησή του για 5 χρόνια.

Στη δικογραφία δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το τι κουβέντιαζαν οι δυο τους".

Παράλληλα ο κ. Δημητρακόπουλος έκανε λόγο για προειλημμένη απόφαση προφυλάκισης του εντολέα του, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει η ανακρίτρια Καλαμάτας, τονίζοντας όμως πως με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν μπορεί να υπάρξει καταδίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.