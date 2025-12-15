Αύξηση 85% στα δημοτικά τέλη Πύλου - Νέστορος: Το αποτύπωμα της διοίκησης Καρβέλα

Ο δήμαρχος Πύλου Νέστορος κ. Καρβέλας εμφανίζεται στα ΜΜΕ για να εξηγήσει στους δημότες ότι η αύξηση 35% στα δημοτικά τέλη στο τέλος του 2026 ήταν αναγκαία λόγω υπέρογκου κόστους.

Αυτό που δεν λέει, όμως, είναι ότι δεν πρόκειται για μία αύξηση.

Είναι η δεύτερη. Το 2022 είχε προηγηθεί αύξηση 50%, με ακριβώς το ίδιο αφήγημα κόστος κρίση και αναγκαιότητας. Το αποτέλεσμα;

Σχεδόν 85% συνολική επιβάρυνση στους δημότες Πύλου Νέστορος μέσα σε λίγα χρόνια.

Αυτό δεν λέγεται διαχείριση κρίσης.Λέγεται αποτυχία διοίκησης.

Όταν το ψέμα του υπέρογκου κόστους καταρρέει.

Το 2022 η ηλεκτρική ενέργεια ήταν ακριβότερη από σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, τότε επιβλήθηκε αύξηση 50%. Σήμερα, με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, επιβάλλεται νέα αύξηση 35%.

Αν το κόστος μειώνεται αλλά τα τέλη αυξάνονται, τότε το πρόβλημα δεν είναι το κόστος.

Είναι ο τρόπος που διοικείται ο δήμος. Τα έσοδα που ξεχάστηκαν να ειπωθούν.

Ο κ. Καρβέλας αποφεύγει συστηματικά να μιλήσει για τα χρήματα που επιστρέφουν στον δήμο από την ταφή αποβλήτων.

Έσοδα υπαρκτά, μετρήσιμα, χρήματα των δημοτών.

Αν αυτά τα χρήματα δεν χρησιμοποιούνται για τη μείωση των τελών, τότε κάπου αλλού κατευθύνονται. Οπως επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού μέσα σε χωράφια και εκτός οικισμού μόνο και μόνο για στηρίξουμε ξενοδοχειακές μονάδες ψηφοφόρων,τότε κάτι κρύβεται.

Μεταφορές σκάνδαλο,πέντε φορές πάνω από την αγορά.

Ας μιλήσουμε με στοιχεία, όχι με γενικόλογες δικαιολογίες.

Ένα Ιδιωτικό φορτηγό μεταφέρει πυρήνα από ελαιουργείο της Πυλιας προς πυρηνελαιουργείο στην περιοχή της οιχαλιας όπου εκεί δίπλα είναι και το σκουπίδι εργοστάσιο με 10€ ανά τόνο.

Ο Δήμος Πύλου–Νέστορος, για το ίδιο δρομολόγιο, χρεώνει 50€ ανά τόνο.

Πέντε φορές επάνω. Αυτό δεν είναι ακρίβεια. Δεν είναι κρίση. Είναι κακοδιαχείριση με υπογραφή.

Οι λύσεις απορρίφθηκαν για να πληρώσουν οι δημότες. Το 2022 προτάθηκε απο εμένα η δημιουργία σταθμών συγκέντρωσης απορριμμάτων, με έτοιμη υποδομή στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Μια λύση που θα μείωνε δραστικά το κόστος μεταφοράς και θα προστάτευε τα δημοτικά τέλη. Η απάντηση του κ. Καρβέλα; Ότι μικροοικονομικά δεν συμφέρει.

Σήμερα, μετά από δύο αυξήσεις και 85% επιβάρυνση, αποδεικνύεται ότι αυτό που δεν συμφέρει είναι η αλαζονεία και η άρνηση να ακουστούν τεκμηριωμένες προτάσεις.

Ο λογαριασμός της αλαζονείας. Όταν ένας δήμαρχος μιλά σαν αλάνθαστος τεχνοκράτης, αλλά οδηγεί τον δήμο σε αλλεπάλληλες αυξήσεις, τότε το πρόβλημα δεν είναι οι αριθμοί.

Είναι η έλλειψη ελέγχου, η απόκρυψη στοιχείων, η υπερκοστολόγηση, και τελικά η μεταφορά της αποτυχίας στους δημότες.

Οι δημότες Πύλου Νέστορος δεν είναι αφελείς. Ο κ. Καρβέλας οφείλει απαντήσεις, όχι συνεντεύξεις.

Πού πήγαν τα χρήματα της αύξησης του 2022;Γιατί δεν ανακοινώνονται τα έσοδα από την ταφή αποβλήτων; Ποιος ενέκρινε μεταφορές με κόστος πενταπλάσιο της αγοράς;

Γιατί απορρίφθηκαν λύσεις που σήμερα αποδεικνύονται αναγκαίες;Από την αύξηση των τετραγωνικών εισέπραξε 1,000,000€ το 2024 και 1,000,000€ το 2025 ,από την αύξηση των ΚΑΠ αλλο 1,350,000€ για το 2024 και αλλά τόσα για το 2025 .

Η αύξηση 85% στα δημοτικά τέλη δεν είναι αναπόφευκτη. Είναι πολιτική επιλογή. Και αυτή η επιλογή έχει όνομα. Διοίκηση Καρβέλα. Η συγκεκριμένη αύξηση δεν συνοδεύεται από καμία τεκμηριωμένη οικονομική ανάλυση, κανένα σχέδιο εξυγίανσης, καμία αξιολόγηση δαπανών,καμία δέσμευση βελτίωσης υπηρεσιών.

Αντί για σοβαρή διοίκηση, η δημοτική αρχή φέρνει μια πρόχειρη, βίαιη και κοινωνικά ανάλγητη επιβάρυνση, επιχειρώντας να λύσει ένα διαχρονικό πρόβλημα με τον πιο εύκολο και άδικο τρόπο,φορτώνοντας το κόστος στους δημότες.

Η αύξηση 35% δεν είναι ανάγκη Είναι φόρος ανικανότητας. Την ώρα που τα νοικοκυριά πιέζονται από τον πληθωρισμό, τις αυξήσεις σε ενέργεια και βασικά αγαθά, η δημοτική αρχή επιλέγει να προσθέσει ένα ακόμη δυσβάστακτο βάρος. Και το κάνει χωρίς να έχει προηγηθεί εξορθολογισμός δαπανών, έλεγχος αναθέσεων, βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας, σταδιακό και δίκαιο σχέδιο προσαρμογής.

Καμία σοβαρή διοίκηση δεν επιβάλλει τέτοια αύξηση μονομιάς, εάν πρώτα δεν έχει κάνει το αυτονόητο να διοικήσει σωστά την υπηρεσία που εποπτεύει. Ας καταλάβει ο κύριος Καρβέλας ότι

Οι δημότες δεν είναι ΑΤΜ της δημοτικής αρχής.