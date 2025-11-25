63χρονος ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μέσα σε φέρι μποτ από Σαλαμίνα προς Πέραμα

Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα τη Δευτέρα το απόγευμα εν πλω, σε ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που κάλυπτε τη διαδρομή από τη Σαλαμίνα προς το Πέραμα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας 63χρονος υπήκοος Ρωσίας επιτέθηκε στην 50χρονη ομοεθνή σύζυγό του μέσα στο πλοίο και μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συνεπιβατών, αλλά και των ίδιων των παιδιών του.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο δράστης άσκησε σωματική βία κατά της συζύγου του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Της κατάφερε χτυπήματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει μώλωπες και αιματώματα.

Με την άφιξη του πλοίου στο Πέραμα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του 63χρονου, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Νόμου 3500/2006 για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.

Το θύμα, η 50χρονη γυναίκα, χρειάστηκε να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Κατά τη μεταφορά της, τη συνόδευαν τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού και ένα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος. Αφού έλαβε την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Την προανάκριση για τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Δ' Λιμενικό Τμήμα Περάματος, το οποίο υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

