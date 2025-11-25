Ο πατέρας της εκπαιδευτικού που κατήγγειλε τον 6χρονο: «Η κόρη μου έκανε σαχλαμάρες, έχει θρησκοληψία» (βίντεο)

Σάλος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες με την εκπαιδευτικό που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της για θωπεία. Ο πατέρας της εκπαιδευτικού μιλώντας στην εκπομπή «Live News» στο Mega, αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη στους γονείς του 6χρονου.

«Καταρχήν για το περιστατικό, ότι έγινε παρενόχληση στην κόρη μου από το παιδάκι, είναι αναμφισβήτητο για μένα ότι έχει γίνει. Είναι 20 χρόνια εκπαιδευτικός, δεν μπορεί να ήταν τόσο γελοία όσο μπορεί να φανταστεί κανένας για να μην μπορεί να ξεχωρίσει ότι πήγε ένα παιδάκι να δείξει της ζωγραφιά του και την ακουμπάει κατά λάθος στο στήθος. Επομένως για μένα είναι βέβαιο ότι το παιδάκι το έκανε. Τα παιδάκια σε αυτή την ηλικία μπορούν να το κάνουν αυτό και δεν είναι κακό, αλλά δεν πρέπει κάποιος να δώσει σημασία. Αυτό το θεωρώ δεδομένο», ανέφερε ο πατέρας της εκπαιδευτικού.

Και συνέχισε: «Η κόρη μου είχε μάθει σε όλη τη σχολική δραστηριότητα να απευθύνεται στον διευθυντή. Με αυτό το πνεύμα κινήθηκε όταν πήγε στον διευθυντή να κάνει καταγγελία. Δεν χρειαζόταν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είδε όμως ότι ο διευθυντής δεν αντέδρασε και τότε λειτούργησε αρνητικά. Πήγε στην αστυνομία και έκανε αυτές τις σαχλαμάρες, για τις οποίες όλη η Ελλάδα έχει βουίξει», ενώ στη συνέχεια εξήγησε την συμπεριφορά της κόρης του λέγοντας: «Έχει μια θρησκοληψία. Θεωρεί ότι πρέπει να λύνει τα πράγματα με την θρησκεία κτλ.».

Πηγή: www.gazzetta.gr