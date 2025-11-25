Εθισμένη στον τζόγο η 46χρονη που λήστεψε και σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα (βίντεο)

Για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η 46χρονη που συνελήφθη από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία της 75χρονης που διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στις 31 Οκτωβρίου, στη Σαλαμίνα.

Σε βάρος της 46χρονης, η οποία είναι σύντροφος του γιου της 75χρονης, σχηματίστηκε δικογραφία για τα παραπάνω αδικήματα, καθώς, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ομολόγησε το έγκλημα χτες το βράδυ, ενώ σε βάρος της υπάρχουν στοιχεία που έχουν προκύψει από την προανακριτική διαδικασία.

Το χρονικό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς το σπίτι της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Η 46χρονη γυναίκα μπήκε στο σπίτι της ηλικιωμένης για να κλέψει και νόμισε πως την αναγνώρισε, γι’ αυτό την χτύπησε με μπουκάλι και μαχαίρι. Η 46χρονη φέρεται να είναι εθισμένη στο τζόγο.

Σημειώνεται πως ήδη από τις πρώτες ημέρες υπήρχε μια εικόνα ανατροπής, καθώς φάνηκε πως όποιος είχε διαπράξει τη δολοφονία, είχε εσωτερική πληροφορία. Αποδείχθηκε δηλαδή ότι 46χρονη γνώριζε από ποιο σημείο μπορούσε να μπει στο σπίτι χωρίς να καταγραφεί από τις εσωτερικές κάμερες της αυλής. Γνώριζε επίσης ότι η ίδια 75χρονη, είχε απενεργοποιήσει από μόνη της την εσωτερική κάμερα και ότι μέσα στο σπίτι υπήρχαν περίπου οκτώ με δέκα χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, καθώς και πολύτιμα κοσμήματα.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στο σπίτι της και προσήχθη στην έδρα της Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Γι’ αυτό το λόγο φόρεσε μια κουκούλα, έσπασε το τζάμι της μονοκατοικίας, εισέβαλε στο σπίτι και δολοφόνησε την 75χρονη. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

