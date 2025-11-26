eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025

Διασωληνωμένος 12χρονος με σοβαρά εγκαύματα στο Παίδων έπειτα από ανάφλεξη οινοπνεύματος στο τζάκι (βίντεο)

Διασωληνωμένος 12χρονος με σοβαρά εγκαύματα στο Παίδων έπειτα από ανάφλεξη οινοπνεύματος στο τζάκι (βίντεο)

Σοβαρά εγκαύματα υπέστη ένας 12χρονος από τον Παλαμά Καρδίτσας, έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να χρησιμοποίησε μπουκάλι με οινόπνευμα την ώρα που συγγενικό του πρόσωπο επιχειρούσε να ανάψει το τζάκι, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη και το παιδί να τυλιχτεί στις φλόγες.

Οι γονείς του τον μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί τον σταθεροποίησαν. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στην Αθήνα.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Παραμένει διασωληνωμένος, δίνοντας μάχη ώστε να σταθεροποιηθεί και να κρατηθεί στη ζωή.

Πηγή: ertnews.gr

Κατηγορία Κοινωνία
