Eργατικό δυστύχημα με θύμα 50χρονο στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά

Η κάμερα του Orange Press Agency έχει καταγράψει την αγωνιώδη επιχείρηση Πυροσβεστικής, ΕΛ.ΑΣ και του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο Τζάνειο.
Κατά πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο, ο άνδρας ήταν εν ζωή στο ασθενοφόρο, όμως κατέληξε στο νοσοκομείο.
Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ αναφέρει:
"Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.
Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.
Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος. Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ.".
