Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του Μιχάλη Χατζηγιάννη για λόγους υγείας

Την ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεων του ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης λόγω ενός χρόνιου προβλήματος υγείας που χρήζει άμεσης επέμβασης.

Μια απρόσμενη εξέλιξη ανάγκασε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να «παγώσει» το πρόγραμμά του και να ακυρώσει σειρά προγραμματισμένων συναυλιών. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αντιμετώπισε υποτροπή ενός χρόνιου προβλήματος υγείας, γεγονός που τον οδηγεί άμεσα στο χειρουργείο.

Την είδηση έκανε ο ίδιος γνωστή μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ενημέρωσε τους χιλιάδες θαυμαστές του για την κατάσταση της υγείας του και εξήγησε ότι η επέμβαση που πρέπει να πραγματοποιήσει αφορά τους οφθαλμούς.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «Τελικά, το κλείσιμο αυτής της υπέροχης χρονιάς μας επιφύλασσε αναποδιές. Τον Οκτώβριο είχαμε τον καιρό, τώρα το σύμπαν μου κλείνει το μάτι. Δυστυχώς, ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί κατά καιρούς υποτροπίασε και χρειάζεται να υποβληθώ εκτάκτως σε μία επέμβαση οφθαλμολογικής φύσεως».

Ο τραγουδιστής εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό για τη στήριξη και την υπομονή του, αναφέροντας:

«Υπόσχομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και λάβω το “πράσινο φως”, θα επιστρέψω στη σκηνή δριμύτερος. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση».

Η ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη:

Πηγή: news247.gr