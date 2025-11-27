Προμελετημένη η δολοφονία της 75χρονης από τη νύφη της στη Σαλαμίνα (βίντεο)

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη στυγερή δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα, με βασική κατηγορούμενη τη 46χρονη νύφη της, η οποία πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο Παρασκευή.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με επιβαρυντική περίσταση ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η 46χρονη φέρεται να είχε σχεδιάσει το έγκλημα με κάθε λεπτομέρεια, καθώς απενεργοποίησε κάμερες στο σπίτι του θύματος, δημιούργησε «τυφλό σημείο» για να μην καταγραφεί η είσοδος της, ενώ μετά τη δολοφονία έστειλε μήνυμα στο κινητό της 75χρονης για να χτίσει άλλοθι.

Από εσωτερικό μικρόφωνο κάμερας που έμεινε ανοιχτό, υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο 38 λεπτών που καταγράφει τα τελευταία δραματικά λεπτά της ηλικιωμένης.

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews ανέφερε ότι αυτό που έχει σημασία είναι να βρεθεί ποιος χειρίστηκε τις κάμερες και πότε διακόπηκαν. «Επειδή δεν είναι εύκολη η τεχνογνωσία πρέπει να ερευνηθεί» τόνισε προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε συνεργό ή όχι.

O δικηγόρος της 46χρονης νύφης, Βασίλης Ταουξής είπε ότι η εντολέας του ομολόγησε τη δολοφονία αλλά «δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση» προσθέτοντας ότι είναι σε κακή ψυχολογική και σωματική κατάσταση.

Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος που την εκπροσωπεί η κα. Τσιώνα σημείωσε ότι φαίνεται ότι το έγκλημα είναι άκρως προμελετημένο. «Από τα ευρήματά αποδεικνύεται ότι είχε σχεδιαστεί» κατέληξε.

